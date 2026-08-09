Noor Eesti kabetaja võitis koduse EM-turniiri
Eesti kabetaja Priit Lokotar tuli Tallinnas toimunud noorte Euroopa meistrivõistlustel kuni 19-aastaste vanuseklassis võitjaks.
Ta kogus turniiri jooksul üheksa vooruga tosin punkti ja edestas lisanäitajate poolest poolakat Dominik Rubajd ja leedukat Augustas Gainovskist.
Kuni 13-aastate ehk minikadettide vanuseklassis teenis pronksmedali Kevin Kurik. Ta kogus kaheksa vooruga 11 punkti.
Kokku osales normaalkontrolliga turniiril 216 noort kabetajat.
Toimetaja: Siim Boikov