Noor Eesti kabetaja võitis koduse EM-turniiri

Ta kogus turniiri jooksul üheksa vooruga tosin punkti ja edestas lisanäitajate poolest poolakat Dominik Rubajd ja leedukat Augustas Gainovskist.

Kuni 13-aastate ehk minikadettide vanuseklassis teenis pronksmedali Kevin Kurik. Ta kogus kaheksa vooruga 11 punkti.

Kokku osales normaalkontrolliga turniiril 216 noort kabetajat.