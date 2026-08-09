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Noor Eesti kabetaja võitis koduse EM-turniiri

Kabe
Priit Lokotar
Priit Lokotar Autor/allikas: Eesti Kabeliit
Kabe

Eesti kabetaja Priit Lokotar tuli Tallinnas toimunud noorte Euroopa meistrivõistlustel kuni 19-aastaste vanuseklassis võitjaks.

Ta kogus turniiri jooksul üheksa vooruga tosin punkti ja edestas lisanäitajate poolest poolakat Dominik Rubajd ja leedukat Augustas Gainovskist.

Kuni 13-aastate ehk minikadettide vanuseklassis teenis pronksmedali Kevin Kurik. Ta kogus kaheksa vooruga 11 punkti.

Kokku osales normaalkontrolliga turniiril 216 noort kabetajat.

Toimetaja: Siim Boikov

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