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Kristaps Porzingis võtab tervise tõttu NBA-st aja maha

Korvpall
Kristaps Porzingis
Kristaps Porzingis Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Läti korvpallitäht Kristaps Porzingis andis teada, et võtab oma tervise eest hoolitsemiseks spordist pikema pausi ega tule vähemalt lähiajal platsile. Samas ei nimetanud ta seda otsesõnu lõpetamisotsuseks.

31-aastane Porzingis pole sel hooajal mänginud ja on viimastel nädalatel suurema osa ajast Golden State Warriorsist eemal veetnud. "Mul läheb hästi, kuid tean, mida on vaja, ja ma ei ole veel seal, kus tahaksin olla, et mängida tasemel, mida endalt ootan," kirjutas Porzingis avalduses. "Olen ​​otsustanud seada esikohale oma tervise ja teha armastatud mängus pausi."

Porzingis sõlmis juunis Golden State'iga uue kaheaastase lepingu väärtusega 40 miljonit dollarit, olles liitunud Warriorsiga veebruaris toimunud vahetustehingu käigus Atlanta Hawksist. Tema eemalolek on tekitanud Warriorsi jaoks ebatavalise lepingulise olukorra.

ESPN-i kolmapäevase teate kohaselt on Golden State peatanud Porzingise tänavuse 20 miljoni dollari suuruse palga väljamaksmise. Aruande kohaselt ei kavatse ei lätlane ise ega mängijate ametiühing seda otsust vaidlustada. Warriorsil pole väidetavalt plaanis lepingut tühistada ja nad võivad tema palganumbrit endiselt kasutada enne veebruaris saabuvat tähtaega vahetustehingus.

Porzingise järgmise hooaja 20 miljoni dollari suurusest palgast on garanteeritud vaid kolm miljonit, mis annab Golden State'ile tehingute tegemisel potentsiaalselt rohkem paindlikkust. "Soovin selles olukorras üles näidata suurt austust Golden State Warriorsi vastu ja leida koos nendega mõistlik lahendus," kirjutas Porzingis.

Läti korvpallur teatas 2025. aastal, et tal diagnoositi posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom (POTS) – närvisüsteemi häire, mis võib mõjutada südame löögisagedust ja verevoolu. Pole selge, kas see seisund on seotud tema viimase aja tervisemuredega.

Porzingis on pidanud NBA-s New York Knicksi, Dallas Mavericksi, Washington Wizardsi, Boston Celticsi, Atlanta Hawksi ja Golden State Warriorsi eest kokku 533 kohtumist, visanud keskmiselt 19,5 punkti, võtnud 7,6 lauapalli ja pannud 1,8 kulpi mängus. 2024. aastal krooniti ta Bostoniga NBA meistriks ja pääses 2018. aastal liiga tähtede mängule.

Toimetaja: Siim Boikov

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