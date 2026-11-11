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Liis Kapten parandas teist nädalat järjest oma parimat MK kohta

Triatlon
Liis Kapten.
Liis Kapten. Autor/allikas: Reiko Kolatsk
Triatlon

Eesti triatleet Liis Kapten saavutas triatloni maailmakarikaetapil Iquiques 13. koha, parandades sellega oma sarja parimat tulemust. Sprindidistantsi läbis Kapten ajaga 57.20.

Võistlus kulges Kapteni jaoks paljulubavalt juba alates ujumisest. "Mul on väga hea meel oma võistluse üle! Eriti ujumise. Ma juhtisin enamuse ajast ja tulin veest välja kolmandana. Lõpuks hakkan avavees realiseerima seda, mida basseinis teinud olen viimase aastaga," rääkis Kapten Eesti Triatloni veebikülje vahendusel.

Rattasõidus suutsid Kapten ja tema grupp end põhipakist lahti rebida. "Saime rattas pundiga eest ära ja tegime korralikult tööd," lisas ta.

Jooksujalgu sel võistlusel ei olnud. Kapten hindab, et eelmise nädalavahetuse olümpiadistantsi mõju andis endast tunda. "Arvan, et ei suutnud eelmise nädalavahetuse olümpiadistantsist korralikult ära taastuda. Sellegi poolest jooksin end 13. kohale, mis on taas parim MK tulemus."

Meeste arvestuses võitis hispaanlane David Cantero Del Campo (50.52), teiseks tuli ameeriklane Porter Middaugh (50.55) ja kolmandaks samuti Hispaania sportlane Antonio Serrat Seoane (50.55). Naiste esikohta jagasid kolumblanna Maria Carolina Velasquez Soto ja ameeriklanna Taylor Knibb (mõlemad 55.47), kolmas oli hispaanlanna Marta Pintanel Raymundo (55.53).

Liis Kaptenil pole aega pikalt puhata, kuna ta suundub Iquiquesist otse Abu Dhabisse, kus ootab ees hooaega krooniv etapp. "Ootan põnevil hooaja viimaseid võistluseid. Reisin siit otse Abu Dhabisse, kus võistlen oma elu esimesel WTCS-il," sõnas Kapten.

Toimetaja: Siim Boikov

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