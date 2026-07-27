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Palumetsa debüüt kujunes põnevuslahinguks

Jalgpall
Kevor Palumets
Kevor Palumets Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Eesti jalgpallur Kevor Palumets alustas uue koduklubi Košicega Slovakkia kõrgliiga hooaega 4:4 viigiga Žilina vastu.

Algkoosseisu kuulunud Palumets mängis väravaterohkes viigimängus 84 minutit ja lahkus väljakult Košice 3:4 kaotusseisus. Koduvõistkond Žilina läks mängu veerandtunni täitudes juhtima, ent Roman Cerepkai ja David Gallovici tabamused pöörasid seisu külaliste kasuks, vahendab Soccernet.ee.

Teise poolaja alguses lõi omakorda kaks väravat Žilina, kuid eduseis püsis Aleksa Marasi värava tõttu kuus minutit. Žilina viis 78. minutil kolmandat korda juhtima Daniel Homet Ruiz, ent Maras viigistas uuesti minut pärast Palumetsa välja vahetamist.

Slovakkia kõrgliigas on avavooru lõppedes pentsik olukord, sest senisest viiest mängust on neli lõppenud viigiga. Ainsana on võidupunktid kirja saanud Palumetsa endine koduklubi Podbrezova Železiarne, kes alistas 2:0 Michalovce.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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