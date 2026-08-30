Palumets lõi Slovakkias otse karistuslöögist hooaja teise värava

Kaks nädalat tagasi võidumängus Skalice üle hooaja esimese värava löönud Palumets andis eelmises voorus Bratislava Slovani vastu resultatiivse söödu ning sai laupäeval kirja teise tabamuse.

Mängus oma endise koduklubi Podbrezova vastu toimetas Eesti koondislane parema küljejoone kõrvalt karistusalla terava karistuslöögi, pallile ei saanud ükski teine mängija pead vahele ning see põrkas kodumeeskonna väravavahist mööda võrku.

Palumetsa tabamus sündis 41. minutil ning päris avapoolaja lõpus läks Košice 2:0 juhtima, aga teisel poolajal suutis kodumeeskond viigistada ja mäng lõppes tulemusega 2:2.

Košice on liigahooaega alustanud suureskooriliste mängudega: kaks esimest mängu jäid viiki vastavalt 4:4 ja 3:3, seega on viie vooru järel väravate vahe 14:13. Kuue punktiga on Palumetsa leivaisa tabelis seitsmendal kohal.