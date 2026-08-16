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Palumets säras suureskoorilises võidumängus debüütväravaga

Jalgpall
Kevor Palumets (vasakul).
Kevor Palumets (vasakul). Autor/allikas: FK Železiarne Podbrezová/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Kevor Palumets lõi Slovakkia kõrgliigas Košice ridades suureskoorilises võidumängus debüütvärava.

Palumetsa koduklubi kohtus Slovakkia kõrgliiga neljandas mänguvoorus Skalicaga. Kohtumist asuti juhtima juba neljandal minutil ning eduseis suurendati kaheväravaliseks 19. minutil. Kõigest kolme minuti möödudes tegi skoori Palumets, vahendab Soccernet.ee.

Avapoolaja lõpuks kasvatas eestlase koduklubi eduseisu neljaväravaliseks vastaste omavärav. Teise poolaja alguses suutis ka Skalica penaltist skoori teha ning seitsme minuti möödudes suudeti vahe kaheväravaliseks vähendada. Palumets kuulus algrivisse ning lahkus platsilt 64. minutil.

Košice on tänavusel hooajal pidanud kolm mängu. Esimestes kohtumistes on lepitud suureskooriliste viikidega. Hooaega alustati 4:4 viigiga Žilina vastu ning teises kohtumises lepiti 3:3 viiki Markus Poomi, Kristo Hussari ja Dimitri Jepihhini koduklubi Trenciniga. Praegu paikneb Košice 12 meeskonna konkurentsis kuuendal kohal. 

Kuidas läks Poomi, Hussari ja Jepihhini leivaisal, loe pikemalt Soccernet.ee-st.

Toimetaja: Anders Nõmm

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