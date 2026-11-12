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Pärnu eurosarjamäng läks viimasel veerandil käest

Korvpall
FIBA Euroopa karikasari. BC Pärnu - Keravnos BC
FIBA Euroopa karikasari. BC Pärnu - Keravnos BC Autor/allikas: FIBA
Korvpall

BC Pärnu kaotas korvpalli FIBA karikasarja D-alagrupi kuuendas voorus kodus Küprose klubile Strovolose Keravnosele 65:86 (21:17, 20:22, 11:15, 13:32).

Esimesed kolm veerandit kulgesid üsna võrdselt ja pisut enam isegi Pärnu juhtimisel, aga viimast perioodi alustas Keravnos maruliselt ja venitas vahe peagi suureks. Sellest kodumeeskond enam välja tulla ei suutnud.

Klavs Dubults viskas Pärnu parimana 16 punkti, Mihkel Kirves lisas tosin ja Hendrik Eelmäe kümme silma. Keravnose kasuks kogus kaksikduubli ääremängija Tyrn Flowers, kes viskas 23 punkti ja võttis kümme lauapalli.

Pärnu on kaotanud kuuest mängust viis ja asub kuueliikmelises alagrupis viimasel kohal. Keravnosel on kirjas neli võitu ja kaks kaotust ning on hetkel Nancy (5-1) ja Szczecini (4-2) järel kolmas.

Järgmisel nädalal sõidab Pärnu Prantsusmaale, kus tuleb kohtuda just alagrupi liider Nancyga. Kohtumine peetakse teisipäeval.

Toimetaja: Siim Boikov

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