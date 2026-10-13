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Taas kõrgliigasse kerkinud Coventry City sai Newcastle'i üle vinge võidu

Jalgpall
Coventry City peatreener Frank Lampard
Coventry City peatreener Frank Lampard Autor/allikas: SCANPIX/Action Images via Reuters
Jalgpall

25-aastase vahe järel Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse kerkinud Coventry City teenis teise järjestikuse võidu, kui lõi kodupubliku ees Newcastle Unitedile neli väravat.

Viimati 2000-01 hooajal Premier League'is mänginud Coventry alustas hooaeg nelja kaotusega, kuid avas enne koondiseakent Nottingham Foresti vastu võiduarve. Hea hoog jätkus ka esmaspäeva õhtul, kui Jack Rudoni viis meeskonna juba kuuendal minutil penaltipunktilt juhtima.

Poolajapausile mindi 1:0 eduseisul, kuid juba kolm minutit pärast teise poolaja avavilet sai jala valgeks ka Sidiki Cherif. Kuigi mullu Meistrite liigas mänginud Newcastle jõudis Sven Botmani tabamusest veel värava kaugusele, lõid Ellis Simms ja Stephen Mfuni viimase kümne minutiga veel kaks väravat ja vormistasid nendega Coventry City'le 4:1 võidu.

Hooaega nelja järjestikuse kaotusega alustanud Coventry kerkis liigatabelis 14. reale. "See on suur asi, me peame sellest maksimumi võtma," ütles peatreener Frank Lampard. "Peame rõõmsad olema ja ma näen mängijate silmadest, et areng toimub kiiresti. Paljud mängijatest polnud Premier League'is minuteid saanud, see oli ainult loomulik, et saime esimestes mängudes kainestavaid kaotusi."

"Aga see võit annab meile enesekindlust. Peame leidma tasakaalu enesekindluse ja ülbuse vahel. Aga selline mäng annab meile hea orientiiri," lisas Lampard.

Pärast kuut mänguvooru on esikohal täiseduga alustanud Manchester City (18 p), Meistrite liiga kohtadel on veel tiitlikaitsja Londoni Arsenal (15 p), Brighton (13 p) ning Brentford (10 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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