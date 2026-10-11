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"Spordipühapäev" uurib, kui tasakaalus on Eesti spordiajakirjandus

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Spordiajakirjanikud
Spordiajakirjanikud Autor/allikas: Kalle Veesaar
Varia

Täna kell 18.15 algab Vikerraadios spordisaade "Spordipühapäev", mis keskendub sel korral spordiajakirjanduse valikukriteeriumitele ja uuendustele kergejõustikus.

Niiöelda väiksemate alade ja noorsportlaste esindajad kurdavad üpris tihti, et kohalikus spordimeedias, sealhulgas ERR-is, ei kajastata nende tegemisi piisavas mahus. Kui heas tasakaalus on Eesti spordiajakirjandus? Mis määrab ühe või teise ala ja sündmuse kajastamise mahu? Kas kellelegi tehakse põhjendamatult liiga? Arutame asja nii Postimehe sporditoimetuse juhi Ott Järvela kui ka maailma paremate suusahooldemeeste hulka kuuluva Oleg Ragiloga.

Kergejõustikuhooaja lõpus nägid ala gurmaanid uut vaatemängu Budapestis toimunud võistlusel Ultimate Championship. Rahvusvaheline alaliit tegi ka ajaloolise otsuse, andes MM-i esmakordselt korraldada aafriklastele. 2029. aasta maailmameistrivõistlused peetakse Nairobis. Uurime, mida arvavad uuendustest Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi ja pikaajaline sporditegelane Henn Vallimäe.

Kuulake Vikerraadiot pühapäeval kell 18.15! Saatejuht on Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

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