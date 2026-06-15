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Kontiolahti ja Östersund soovivad võõrustada 2031. aasta laskesuusatamise MM-i

Laskesuusatamine
Östersundi lasketiir
Östersundi lasketiir Autor/allikas: IBU World Cup/Twitter
Laskesuusatamine

Rahvusvaheline Laskesuusaliit (IBU) teatas, et 2031. aasta laskesuusatamise maailmameistrivõistluste korraldusõigusele kandideerivad Soome laskesuusakeskus Kontiolahti ja Rootsi võistluspaik Östersund.

Mõlemad keskused kuuluvad laskesuusatamise maailma karikasarja traditsiooniliste etappide hulka ning on viimastel aastatel korduvalt võõrustanud hooaja avaetappe. Kontiolahti korraldas MM-i viimati 2015. aastal, Östersund aga 2019. aastal.

Järgmisena vaatab IBU hindamiskomisjon mõlema kandidaadi taotlused üle ning esitab oma hinnangu organisatsiooni juhatusele. Selle käigus hinnatakse võistluspaikade tingimusi ja valmisolekut MM-i korraldamiseks ning külastatakse ka mõlemat keskust kohapeal. 

Mõlemad kandidaadid esitavad oma projektid IBU juhatusele 17. septembril. Seejärel teeb juhatus soovituse IBU kongressile, mis koguneb 17.–20. septembrini Saksamaal Berchtesgadenis. 2031. aasta MM-i korraldaja selgub kongressi hääletusel 18. septembril.

Kontiolahti ja Östersundi esindajad osalevad enne seda ka 17.–18. juunil Tartus iga-aastasel võistluskorraldajate kohtumisel, kus arutatakse tulevaste hooaegade plaane ning jagatakse rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise kogemusi.

Järgmised laskesuusatamise maailmameistrivõistlused toimuvad 10.-21. veebruar Otepääl.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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