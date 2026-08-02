Eesti rannakoondis lõpetas Euroliiga põhiturniiri suureskoorilise võiduga

Eesti rannajalgpallikoondis lõpetas Moldovas toimunud Euroliiga põhiturniiri seitsmenda kohaga, kui pühapäeval alistati viimases kohtumises Belgia suureskooriliselt 11:5.

Eesti asus kohtumist juhtima kaheksandal minutil, kui teeniti penalti, mille realiseeris kindlalt Juhan Lilleorg. Vaid minut hiljem suurendas Lilleorg eduseisu, saates võrku kaugelt teenitud karistuslöögi, vahendab jalgpall.ee.

Teisel kolmandikul lõi Eesti neli väravat, samal ajal kui vastane suutis vastata ühe tabamusega. Eesti poolelt said värava kirja Joonas Laurits, Erol Kigaste, Ragnar Rump ja Rasmus Munskind.

Kolmandal kolmandikul jätkas Eesti väravatesadu. Lilleorg vormistas oma mängu neljanda tabamuse, Munskind lisas kaks väravat ja sai kirja kübaratriki ning ühe värava lõi veel Kristen Saarts. Belgia suutis küll veel kaks korda vastata, kuid Eesti 11:5 võidunumbrid jäid tabloole kohtumise lõpuni.

Moldovas pidas Eesti koondis kokku viis kohtumist. Alagrupiturniiril kaotati Saksamaale 2:3, Taanile 2:6 ja Ukrainale 1:5. Esimeses kohamängus mindi vastamisi Kasahstaniga, kellele jäädi alla tulemusega 5:7.

Euroliiga põhiturniiril seitsmenda koha saavutanud Eesti jätkab võitlust A-divisjonis püsimise nimel septembris toimuval üleminekuturniiril.