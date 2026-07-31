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Rannajalgpallikoondis lõpetas alagrupiturniiri napi kaotusega Saksamaale

Jalgpall
Eesti rannakoondise koosseis mängus Saksamaaga.
Eesti rannakoondise koosseis mängus Saksamaaga. Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis lõpetas Euroliiga põhiturniiri alagrupimängud reedel kohtumisega Saksamaa vastu, kellele jäädi alla tulemusega 2:3.

Eesti alustas kohtumist aktiivsemalt ning tekitas mitu ohtlikku võimalust – neist potentsiaalseimad Andreas Kallaste ja Kristian Marmori esituses, kuid vastase väravavaht oli oma ülesannete kõrgusel. Marmori võimalusele järgnenud rünnakul sai oma momendi ka Saksamaa, kuid Eesti väravavaht oli omal kohal. Skoor avati siiski vahetult enne esimese kolmandiku lõppu, kui üheksa sekundit enne pausi realiseeris Saksamaa kauglöögi, vahendab jalgpall.ee.

Eesti jõudis viigini teise kolmandiku lõpus. Marmor tabas esmalt kaugelt mõlemat väravaposti, kuid tagasipõrkunud pallile jõudis jaole Kristen Saarts, kes võitluse järel palli väravasse toimetas.

Mängu 27. minutil näitas Saksamaa suurepärast rünnaku lõpetamist ning taastas juhtseisu. Vähem kui pool minutit hiljem suurendas vastane eduseisu kaheväravaliseks – Eesti rünnak ebaõnnestus, kaitseliin ei jõudnud oma kohale ning Saksamaa kasutas tekkinud võimaluse kindlalt ära. Eesti ei andnud alla ning 33. minutil tõi Marmor–Saartsi koostöö taas värava. Marmor toimetas nurgalöögist palli Saartsile, kes oli värava ees täpne ja vähendas vahe minimaalseks. Kohtumise viimasel sekundil avanes Eestil veel võimalus viigistada ja mäng lisaajale saata, kuid löök lendas üle värava ning kohtumine lõppes Saksamaa 3:2 võiduga.

Eesti kuulus Euroliiga alagrupis ühte gruppi Saksamaa, Taani ja Ukrainaga. Kõigis kolmes kohtumises tuli tunnistada vastaste paremust – Saksamaale kaotati 2:3, Taanile 2:6 ja Ukrainale 1:5. Sellega lõpetas Eesti alagrupi neljandal kohal. Alagrupi kaks paremat meeskonda liiguvad edasi 1. ja 2. augustil toimuvatesse poolfinaalidesse, ülejäänud kaks koondist, sealhulgas Eesti, jätkavad kohamängudes. Vastasseisud ja mängude ajad selguvad pärast reedest võistluspäeva.

Toimetaja: Henrik Laever

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