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Eesti rannajalgpallikoondis jäi Kasahstanile alla

Jalgpall
Eesti rannakoondise koosseis mängus Kasahstaniga
Eesti rannakoondise koosseis mängus Kasahstaniga Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis pidas laupäeval Moldovas toimuval Euroliiga põhiturniiril esimese kohamängu, kus jäi 5:7 alla Kasahstanile. Kaotuse järel ootab Eestit septembris ees üleminekuturniir, kus võideldakse A-divisjoni püsimajäämise nimel.

Kohtumine algas hoogsalt ning mõlemal meeskonnal avanes võimalusi. Neljandal minutil haaras Kasahstan juhtohjad, kuid Eesti vastas kiiresti – samal minutil saatis Erol Kigaste käärlöögiga palli võrku ja viigistas seisu, vahendab jalgpall.ee.

Vaid minut hiljem sai Kasahstan taas eduseisu, kui Eesti eksis tagasisöödul ning vastane karistas vea ära. Eesti jõudis uuesti viigini seitsmendal minutil, kui Juhan Lilleorg lõpetas täpse löögiga eduka kombinatsiooni.

Avakolmandiku lõpus haaras Kasahstan siiski taas initsiatiivi. Eesti väravavaht tõrjus esimese löögi, kuid tagasipõrkunud pall saadeti võrku ning pausile mindi Kasahstani 3:2 eduseisul.

Teise kolmandiku alguses viigistas Martin Thomson seisu 3:3. Kasahstan kasutas oma võimalused ära ning lõi kiiresti kaks väravat, kasvatades eduseisu 5:3-le.

Viimasel kolmandikul vähendas Tõnis Vihmoja karistuslöögist vahet, saates palli ristnurka. Kasahstan vastas aga peagi omapoolse tabamusega. 33. minutil lõi Eesti puurivaht Andreas Kallaste täpse löögiga veel ühe värava, kuid kohtumise lõpus kasutas Kasahstan ära Eesti eksimuse ning vormistas 7:5 võidu.

Pühapäeval peab Eesti koondis Euroliiga põhiturniiril viimase kohamängu, kus selgub seitsmenda koha omanik. Laupäevase mängu kaotuse järel on aga kindel, et septembris ootab koondist ees A-divisjoni püsimajäämise nimel peetav üleminekuturniir.

Toimetaja: Lisette Holst

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