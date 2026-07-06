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Eesti rannajalgpallikoondis alustab Euroliiga hooaega Moldovas

Jalgpall
Eesti rannajalgpallikoondis kohtus Taaniga ka mullu
Eesti rannajalgpallikoondis kohtus Taaniga ka mullu Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis võistleb 29. juulist 2. augustini Moldovas peetaval Euroliiga etapil, kus minnakse alagrupis vastamisi Ukraina, Taani ja Saksamaaga.

A-divisjonis jätkav Eesti alustab turniiri 29. juulil kohtumisega Ukraina vastu. Päev hiljem, 30. juulil kohtutakse Taaniga ning alagrupiturniir lõpetatakse 31. juulil mänguga Saksamaa vastu, vahendab jalgpall.ee.

Ukrainaga on eestlased tänavu juba kahel korral kohtunud, kui aprilli alguses peeti Jõulumäel kaks maavõistlust. Mõlemad mängud läksid lisaajale, kus Ukraina teenis vastavalt 3:2 ja 7:4 võidu. Taaniga on Eesti läinud vastamisi viimasel viiel järjestikusel aastal. Mullu Itaalias peetud Euroliiga etapil pööras Eesti kaotusseisu küll kaheväravaliseks eduks, kuid pidi lõpuks tunnistama vastase 6:4 paremust. Viimati kohtus Eesti Saksamaaga 2024. aastal, kui vastane alistati nii Euroliiga Superfinaalis (lisaajal 5:4) kui ka MM-valikturniiril (5:2).

Meeste rannajalgpalli maailma edetabelis paikneb Eesti 38. kohal. Eesti vastastest on Ukraina 18., Taani 28. ja Saksamaa 29. kohal.

Tänavusel Euroliiga põhiturniiril osaleb A-divisjonis 16 koondist, kes on jagatud nelja neljaliikmelisse alagruppi. Iga alagrupi kaks paremat pääsevad etapi poolfinaalidesse, mille võitjad selgitavad etapivõitja ning kaotajad mängivad kolmandale kohale. Põhiturniiri järel selguvad septembris toimuvasse Superfinaali pääsejad Hispaanias ja Moldovas peetavate etappide tulemuste põhjal. Tavapäraselt pääsevad Superfinaali mõlema etapi neli paremat koondist.

Põhiturniiri mõlema etapi kaks viimast koondist kohtuvad hooaja lõpus peetaval väljalangemisturniiril, kus kaks nõrgemat langevad järgmiseks hooajaks B-divisjoni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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