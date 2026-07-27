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Eesti rannajalgpallikoondis jahib Moldovas kohta Euroliiga Superfinaalis

Jalgpall
Eesti kohtus aprillikuus koduväljakul kahes maavõistlusmängus Ukrainaga
Eesti kohtus aprillikuus koduväljakul kahes maavõistlusmängus Ukrainaga Autor/allikas: Ants Liigus/Eesti Rannajalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis mängib sel nädalal Moldovas Euroliigat, kus on kaalul pääse septembris Itaalias peetavale Superfinaalile.

Kolmapäeval minnakse vastamisi Ukrainaga, neljapäeval Taaniga ning reedel Saksamaaga. Kohamängud peetakse nädalavahetusel.

Ukrainaga on eestlased tänavu juba kahel korral kohtunud, kui aprilli alguses peeti Jõulumäel kaks maavõistlust. Mõlemad mängud läksid lisaajale, kus Ukraina teenis vastavalt 3:2 ja 7:4 võidu. Taaniga on Eesti läinud vastamisi viimasel viiel järjestikusel aastal. Mullu Itaalias peetud Euroliiga etapil pööras Eesti kaotusseisu küll kaheväravaliseks eduks, kuid pidi lõpuks tunnistama vastase 6:4 paremust. Viimati kohtus Eesti Saksamaaga 2024. aastal, kui vastane alistati nii Euroliiga Superfinaalis (lisaajal 5:4) kui ka MM-valikturniiril (5:2).

Meeste rannajalgpalli maailma edetabelis paikneb Eesti 38. kohal. Eesti vastastest on Ukraina 18., Taani 28. ja Saksamaa 29. kohal.

Rannajalgpallikoondise peatreeneriks on Rasmus Munskind, kes täidab mängiva peatreeneri rolli. Koondise abitreener on Kaspar Kotter, füsioterapeut Siret Kalbus ning mänedžer Raili-Raine Ellermaa.

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis Euroliigaks:

Väravavahid
Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet
Andreas Kallaste (29.06.2000) – BSC Pärnu Tervis

Väljakumängijad
Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet
Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet*
Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet
Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Pärnu Tervis
Martin Thomson (19.10.1996) – SK Augur Enemat/Coolbet
Juhan Lilleorg (26.01.1994) – SK Augur Enemat/Coolbet
Joonas Laurits (03.08.1995) – SK Augur Enemat/Coolbet
Tõnis Vihmoja (15.01.1993) – BSC Pärnu Tervis
Kristen Saarts (28.10.1994) – BSC Pärnu Tervis
Envar Lauter (05.09.1990) – BSC Pärnu Tervis

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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