Eesti rannajalgpallikoondis jahib Moldovas kohta Euroliiga Superfinaalis

Kolmapäeval minnakse vastamisi Ukrainaga, neljapäeval Taaniga ning reedel Saksamaaga. Kohamängud peetakse nädalavahetusel.

Ukrainaga on eestlased tänavu juba kahel korral kohtunud, kui aprilli alguses peeti Jõulumäel kaks maavõistlust. Mõlemad mängud läksid lisaajale, kus Ukraina teenis vastavalt 3:2 ja 7:4 võidu. Taaniga on Eesti läinud vastamisi viimasel viiel järjestikusel aastal. Mullu Itaalias peetud Euroliiga etapil pööras Eesti kaotusseisu küll kaheväravaliseks eduks, kuid pidi lõpuks tunnistama vastase 6:4 paremust. Viimati kohtus Eesti Saksamaaga 2024. aastal, kui vastane alistati nii Euroliiga Superfinaalis (lisaajal 5:4) kui ka MM-valikturniiril (5:2).

Meeste rannajalgpalli maailma edetabelis paikneb Eesti 38. kohal. Eesti vastastest on Ukraina 18., Taani 28. ja Saksamaa 29. kohal.

Rannajalgpallikoondise peatreeneriks on Rasmus Munskind, kes täidab mängiva peatreeneri rolli. Koondise abitreener on Kaspar Kotter, füsioterapeut Siret Kalbus ning mänedžer Raili-Raine Ellermaa.

Eesti rannajalgpallikoondise koosseis Euroliigaks:

Väravavahid

Rauno Rahnik (22.03.1990) – SK Augur Enemat/Coolbet

Andreas Kallaste (29.06.2000) – BSC Pärnu Tervis

Väljakumängijad

Kristian Marmor (27.02.1987) – SK Augur Enemat/Coolbet

Rasmus Munskind (31.08.1989) – SK Augur Enemat/Coolbet*

Ragnar Rump (12.09.1991) – SK Augur Enemat/Coolbet

Erol Kigaste (24.10.1990) – BSC Pärnu Tervis

Martin Thomson (19.10.1996) – SK Augur Enemat/Coolbet

Juhan Lilleorg (26.01.1994) – SK Augur Enemat/Coolbet

Joonas Laurits (03.08.1995) – SK Augur Enemat/Coolbet

Tõnis Vihmoja (15.01.1993) – BSC Pärnu Tervis

Kristen Saarts (28.10.1994) – BSC Pärnu Tervis

Envar Lauter (05.09.1990) – BSC Pärnu Tervis