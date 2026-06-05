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Viis eestlannat sai Liechtensteini vastu tabamuse kirja

Jalgpalli Eesti koondis
Eesti naiste jalgpallikoondis
Eesti naiste jalgpallikoondis Autor/allikas: Marleen Mälk/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti naiste koondis kohtus reedel võõrsil MM-valikmängus Liechtensteiniga, kelle üle teeniti kindel 5:0 võit.

Eesti alustas mängu aktiivselt ning asus juhtima juba 6. minutil. Lisette Tammik saatis söödu kaitseliini taha, kuhu jõudis Vlada Kubassova. Liechtensteini väravavaht eksis olukorra lahendamisel ning pärast kaitsjast tagasi põrganud palli sai Kubassova selle enda valdusesse ja lükkas palli tühja väravasse. Mängu 29. minutil suurendas Eesti eduseisu: taas oli rünnaku algatajaks Tammik, kelle söödu järel võitis Katrin Kirpu oma kiirusega vastase ning saatis palli väravavahi ja kaitsja vahelt täpselt väravasse, vahendab jalgpall.ee.

Mängupilt oli kindlalt Eesti kontrolli all ning võimalusi tekitati veelgi, kuid avapoolajal rohkem väravaid lüüa ei õnnestunud.

Teise poolaja alguses jätkus Eesti surve ning 50. minutil sai oma värava kirja ka kahe esimese tabamuse sööduandja Tammik. Tammik pööras end osavalt vastasmängijast mööda ning saatis karistusalas palli täpse löögiga lati alla, kuhu väravavaht ei ulatunud. Kümme minutit hiljem oli tablool juba Eesti 4:0 eduseis. Liselle Palts andis tsenderduse tagumisse posti, kus Liisa Merisalu end valvel oli ning palli väravasse tõstis.

Mängu lõpptulemus vormistati 83. minutil. Anželika Jotkina proovis kaugelt, tema löök põrkas väravapostide vahel, kuid üle väravajoone pall ei läinud. Olukorra lõpetas vahetusest sekkunud Kristina Teern, kes oli õigel ajal värava ees ja lükkas palli võrku.

Eesti on kogunud viie mänguga kolm võitu, viigi ja kaotuse. Teenitud 10 punkti paigutavad eestlannad tabelis teisele reale. Viimase alagrupiturniiri kohtumise peab Eesti tuleva nädala teisipäeval, 9. juunil, kui Pärnu Rannastaadionil võõrustatakse alagrupiliider Bosnia ja Hertsegoviinat. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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