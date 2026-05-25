Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

38-aastane pallivõlur tegi Miami Interi kodumängus Philadelphia Unioni vastu avapoolajal eeltöö kahele väravale, aga teise poolaja keskel haaras ta karistuslöögi löömise järel vasaku jala reiest kinni. Messi palus seejärel Interi peatreenerilt Guillermo Hoyoselt vahetust ja suundus väljakult lahkumise järel otse riietusruumi.

Kuigi esialgu võis Messi lühikeseks jäänud tööpäev Argentina koondise ja Interi poolehoidjatele mõjuda murettekitavalt, siis Hoyos selgitas mängu järel, et tegemist oli pigem ettevaatusabinõuga, mis oli tingitud vihmasest ilmast ja kehvas seisus väljakust.

"Minu teada oli ta pigem väsinud ja väljak oli kehv. Kui tekib väiksemgi kahtlus, siis on tavapärane lähenemine see, et ei võeta riske," sõnas Hoyos.

Messi vahetuse hetkel olid Inter ja Union viigis 4:4. Interil õnnestus viimase veerandtunniga lõpptulemus enda kasuks kallutada, kui 81. minutil lõi võõrustaja viienda värava Luis Suarez ja kolmandal üleminutil vormistas lõppseisu Rodrigo de Pauli tabamus.

Argentina koondis avalikustab järgmisel nädalal MM-ile sõitva koosseisu ja kuigi Messi ise ei ole suurturniiril mängimist kinnitanud, siis suure tõenäosusega ta ikkagi osaleb kuuendat korda MM-finaalturniiril.

Argentina on valitsev maailmameister ning kuulub vähem kui kolme nädala pärast algaval MM-il ühte alagruppi koos Alžeeria, Austria ja Jordaaniaga.