Messi lõi MLS-i mängus esmakordselt neli väravat

Argentina jalgpallikuulsus Lionel Messi lõi Põhja-Ameerika profiliigas MLS mängus esmakordselt neli väravat ja aitas oma kodumeeskonna Miami Interi 7:1 võiduni CF Montreali üle.

Messi lõi oma esimese värava vahetult enne avapoolaja lõppu, lisas teise, hiilgava kaitsjate vahelt sündinud tabamuse seitse minutit pärast teise kolmveerandtunni algust, sai kolmanda värava kirja 83. minutil ning keerutas siis 90+6. minutil võrku karistuslöögi.

Laupäevase mängu järel on Messil MLS-is koos 18 tabamust, millega ta tõusis edukaimate väravaküttide tabelis esikohale. Teisel kohal oleval Dallase ründajal Petar Musal on koos 16 väravat. Messi jaoks oli see üheksandaks korraks ühes mängus lüüa neli või rohkem väravat, üks neist mängudest toimus enne 2022. aasta MM-i Hispaanias Eesti vastu.

Ühe tabamuse lisasid Miami võidumängus ka Casemiro, Luis Suarez ning Alexander Shaw. Interi jaoks lõppes suure võiduga viiemänguliseks pikenenud võiduta seeria, klubi on MLS-i idakonverentsis 22 vooru järel 42 punktiga teisel kohal. Viimased neli mängu võitnud Nashville on esikohal 52 punktiga.