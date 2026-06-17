Maagilise Messi esimene kübaratrikk tõstis ta Klosega ühele pulgale

Nädala pärast 39. sünnipäeva tähistav Messi lõi enda ja Argentina esimese värava 17. minutil, veidi pärast seda, kui Alžeeria ründaja Fares Chaibi tabamus tühistati suluseisu tõttu. Rodrigo de Paul andis oma väljakupoolelt täpse läbisöödu, Messi sai palliga kümme meetrit joosta ja saatis siis väljaspoolt karistusala Alžeeria väravavahi jaoks püüdmatu löögi ristnurka.

Tiitlikaitsja kontrollis mängu kulgu ning kuigi Alžeeria hoidis rohkem palli, siis värava raamidesse neil ühtegi pealelööki teha ei õnnestunudki. 60. minutil tõrjus Alžeeria väravavaht Luca Zidane Alexis Mac Allisteri kauglöögi väravaesisele, kus õiges kohas seisnud Messi selle võrku koksas.

Kübaratriki vormistas Argentina talisman, teisipäeval oma 200. koondisemängu pidanud Messi 76. minutil, kui mängis hästi kokku vahetusest väljakule sekkunud Nicolas Gonzalezega ning saatis palli karistusala joonelt madala löögiga võrku. See oli Messile MM-finaalturniiridel 16. tabamuseks, mis tõstis ta Miroslav Klosega esikohta jagama. Ühtlasi sai Messi nädal enne 39. sünnipäeva kirja oma esimese MM-kübaratriki.

Argentina jaoks jätkub MM 22. juunil kohtumisega Austria vastu, alagrupiturniiri lõpetab tiitlikaitsja kuus päeva hiljem Jordaania vastu mängides.