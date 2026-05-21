Werder ei taha Heina eest kolme miljonit maksta

Bremeni Werderi jalgpalliklubi esiväravavaht Mio Backhaus on väidetavalt suure summa eest liigarivaali juurde siirdumas ja Werder on samal ajal astunud Arsenaliga Karl Jakob Heina osas läbirääkimistesse.

Saksamaa meediahiid Bild kirjutas neljapäeval, et kolmapäeva hilisõhtul Euroopa liiga finaalis kaotajaks osutunud Freiburg on valmis endale uueks väravavahiks tooma sel hooajal Werderi esinumbriks olnud Mio Backhausi, kelle eest käiakse välja suisa 15 miljonit eurot. Sealjuures ei räägita sellest kui huvist või potentsiaalsest üleminekust, vaid juba tehtud diilist, mille avalikustamine on lähipäevade küsimus, vahendab Soccernet.

15 miljonit eurot on Bundesliga hooaja kuuenda kohaga lõpetanud Freiburgi klubi ajaloo rekordost, Werderi jaoks on aga tegu väravavahtide osakonna rekordmüügiga.

Karl Jakob Heina jaoks tähendab Backhausi lahkumine seda, et teekond uueks hooajaks Werderi esinumbriks saamiseks on talle avatud. Lõppenud hooaja Werderis Arsenalist laenul veetnud Hein sai mängida küll vaid kahes sügiseses kohtumises, kuid avaldas klubi juhtkonnale nii head muljet, et ta soovitakse nüüd päriselt endale osta.

Tema laenulepingus sisaldus punkt, mis võimaldas Werderil hooaja lõppedes eestlase kolme miljoni euro eest välja osta. Werder soovibki nüüd seda klauslit kasutada, kuid Saksamaa väljaanne Kicker märgib, et Werder on asunud Arsenaliga läbirääkimistesse, et kolm miljonit eurot väiksemaks rääkida.

