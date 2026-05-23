Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

Võistlusi kaheksandikfinaalist alustanud Mölder seljatas esimeses matšis Poola maadleja Zofia Jarzyna. Veerandfinaalis kaotas eestlanna 2:9 hilisemale võitjale itaallasele Rebecca Manganole. Lohutusringis võitis Mölder taas seljaga Moldova maadlejat Diana Pocatilovit ning pääses maadlema medalile. Pronksimatšis võitis Mölder taas seljaga, kui õnnestus alistada Iisraeli sportlane Sofie Gonorovsky.

Kulla võitis Mangano, kes alistas finaalis venelanna Veronika Solovjova, lisaks Mölderile sai pronksi ka türklanna Rumeysa Keskin.

Mia-Jessica Mölder (paremal) pronksmedaliga Autor/allikas: UWW

Pronksimatšis maadles ka Mölderi klubikaaslane Lääneranna Spordikoolist, Johanna Tšekenjuk. Naistemaadluse kehakaalus -62 võitis Tšekenjuk kaheksandikfinaalis seljaga Horvaatia maadlejat Tia Topicit. Veerandfinaalis alistas eestlanna punktidega 11:5 poolaka Natalia Agata Strojna. Poolfinaalis jäi Tšekenjuk 0:10 alla lätlanna Sofija Platonovale ning pronksimatšis seljakaotusega kreeklanna Elli Brousale.

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -75 kg maadles pronksikohtumises Gudmund Roosiõis. Kaheksandikfinaalis seljatas Roosiõis poolaka Andrzej Barabasi ning veerandfinaalis võitis 10:0 valgevenelast Yaraslau Kanapliastaud. Poolfinaali kaotas eestlane 0:8 soomlasele Artturi Kohtalale ning pronksimatši 3:6 serblasele David Habile.

Laupäeval maadlevad pronksikohtumistes veel naismaadleja Marleen Takk ning vabamaadleja Giorgi Esebua.

Naistemaadluse kehakaalus -42 kg maadlev Takk võitis eelringis 1:1 seisuga armeenlannat Olga Avetisjani, aga pidi veerandfinaalis 0:10 alla vanduma Poola maadlejale Tola Rudnikule. Kuna Poola maadleja jõudis finaali, siis sai Takk võistlusi jätkata lohutusringis. Lohutusringis võitis Takk 2:1 ungarlanna Zsofia Viola Bogdani ning kohtub õhtul pronksimatšis türklanna Sebahat Isikciga.

Vabamaadluse kehakaalus -68 kg võistlev Giorgi Esebua võitis kaheksandikfinaalis punktidega 7:4 leedulast Denas Uokat. Veerandfinaalis kaotas Esebua 5:0 eduseisust 5:14 türklasele Saruhan Karaoglule. Kuna türklane jõudis finaali, siis sai Esebua edasi võistelda lohutusringis, kus alistas punktidega 7:0 Slovakkia maadleja Jakub Jakubeki. Laupäevaõhtuses pronksikohtumises maadleb Esebua ungarlase Armin Kolezariga.