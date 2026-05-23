X!

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

Maadlus
Mia-Jessica Mölder kaotas veerandfinaalis hilisemale võitjale Rebecca Manganole (punases)
Mia-Jessica Mölder kaotas veerandfinaalis hilisemale võitjale Rebecca Manganole (punases) Autor/allikas: UWW
Maadlus

Bulgaarias Samokovis toimuvatel U-15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel võitis Mia-Jessica Mölder naistemaadluse kehakaalus -54 kg pronksmedali.

Võistlusi kaheksandikfinaalist alustanud Mölder seljatas esimeses matšis Poola maadleja Zofia Jarzyna. Veerandfinaalis kaotas eestlanna 2:9 hilisemale võitjale itaallasele Rebecca Manganole. Lohutusringis võitis Mölder taas seljaga Moldova maadlejat Diana Pocatilovit ning pääses maadlema medalile. Pronksimatšis võitis Mölder taas seljaga, kui õnnestus alistada Iisraeli sportlane Sofie Gonorovsky.

Kulla võitis Mangano, kes alistas finaalis venelanna Veronika Solovjova, lisaks Mölderile sai pronksi ka türklanna Rumeysa Keskin.

Mia-Jessica Mölder (paremal) pronksmedaliga Autor/allikas: UWW

Pronksimatšis maadles ka Mölderi klubikaaslane Lääneranna Spordikoolist, Johanna Tšekenjuk. Naistemaadluse kehakaalus -62 võitis Tšekenjuk kaheksandikfinaalis seljaga Horvaatia maadlejat Tia Topicit. Veerandfinaalis alistas eestlanna punktidega 11:5 poolaka Natalia Agata Strojna. Poolfinaalis jäi Tšekenjuk 0:10 alla lätlanna Sofija Platonovale ning pronksimatšis seljakaotusega kreeklanna Elli Brousale.

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -75 kg maadles pronksikohtumises Gudmund Roosiõis. Kaheksandikfinaalis seljatas Roosiõis poolaka Andrzej Barabasi  ning veerandfinaalis võitis 10:0 valgevenelast Yaraslau Kanapliastaud. Poolfinaali kaotas eestlane 0:8 soomlasele Artturi Kohtalale ning pronksimatši 3:6 serblasele David Habile.

Laupäeval maadlevad pronksikohtumistes veel naismaadleja Marleen Takk ning vabamaadleja Giorgi Esebua.

Naistemaadluse kehakaalus -42 kg maadlev Takk võitis eelringis 1:1 seisuga armeenlannat Olga Avetisjani, aga pidi veerandfinaalis 0:10 alla vanduma Poola maadlejale Tola Rudnikule. Kuna Poola maadleja jõudis finaali, siis sai Takk võistlusi jätkata lohutusringis. Lohutusringis võitis Takk 2:1 ungarlanna Zsofia Viola Bogdani ning kohtub õhtul pronksimatšis türklanna Sebahat Isikciga.

Vabamaadluse kehakaalus -68 kg võistlev Giorgi Esebua võitis kaheksandikfinaalis punktidega 7:4 leedulast Denas Uokat. Veerandfinaalis kaotas Esebua 5:0 eduseisust 5:14 türklasele Saruhan Karaoglule. Kuna türklane jõudis finaali, siis sai Esebua edasi võistelda lohutusringis, kus alistas punktidega 7:0 Slovakkia maadleja Jakub Jakubeki.  Laupäevaõhtuses pronksikohtumises maadleb Esebua ungarlase Armin Kolezariga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

16:59

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

16:13

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

15:43

Eesti Olümpiakomitee premeerib medali võitnud epeemeeskonna liikmeid

15:16

Priinits jõudis MK-etapil 16 parema sekka

14:28

Viimasel perioodil kolm väravat visanud Vegas võitis võõrsil ka teise mängu

13:54

Tiisaar ja Korotkov võitsid MK-etapil alagrupi, Hollas ja Remmelg kaotasid

13:27

Noor Eesti maadleja võitis U-15 EM-il pronksi

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

16:50

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo