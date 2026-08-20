Suri legendaarne kergejõustikutreener Leonhard Soom

Leonhard Soom alustas sportimist Vastseliina internaatkoolis Mart Kadaja õhutusel, järjekindlalt hakkas kergejõustikku harrastama Vaeküla internaatkoolis Vello Variku juhendamisel.

Lõpetas 1966. aasta Vaeküla internaatkooli ja 1994. aastal tervisekasvatuse erialal Tallinna Pedagoogikaülikooli.

Tegutsenud Kergejõustikuliidu treenerite nõukogus kiirjooksu hooldus- ja vanemtreenerina, Koolispordiliidu juhatuses ja Jõu kergejõustikusektsiooni presiidiumis, olnud Järvamaa Spordiliidu asutaja ja juht (1994, 1996, 1998–2000), spordiklubi Järvala esimees (aastast 1991) ning EOK kergejõustikutreenerite kutsekomisjoni liige (2005–2017).

Töötas Vaekülas (1968–1970), Paides (1970–1986), Kabalas (1986–1988) ja Türil (a-st 1988) treenerina, Paide Spordikooli direktorina ja Jõu Paide rajooni nõukogu esimehena, Kabala 8-klassi kooli (1986–88) ja Türi 2. keskkooli direktorina (1989–91), Järvamaa haridusosakonna juhataja asetäitjana (1991–1994), Järva Politseiprefektuuri majandusdirektorina (1994–1995). Olnud aastatel 1997 kuni 2004 Edelaraudtee kinnisvarahaldur ja treener, 2004–2009 Türi majandusgümnaasiumi spordijuht ja treener ning aastast 2009 Türi Spordiklubide Liidu treener (7. kutsetase, 2009).

Tuntumaid õpilasi: Rutti Luksepp, Anne Sookael, Deivi ja Donald Jäärats, Gunnar Kirsipuu, Indrek Vahtra, Rait Männik, Jaanus Suvi, Tarmo Saar, Grit ja Grete Šadeiko.

2006. aastal pälvis Järvamaa teenetemedali, 2010. aastal Järvamaa spordi elutöö preemia ning 2024. aastal valiti Türi valla aukodanikuks.