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Vanasõidukite juubeliralli tõi rajale kirju autopargi

Autosport
Vanasõidukite juubeliralli
Vanasõidukite juubeliralli Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Vanasõidukite juubeliralli tõi rajale 33 vanaautot, nende seas nii vanatehnikaharrastajaid kui ka endisi tippsõitjaid. Juubelisõit tähistas 50 aasta möödumist klubi Unic asutamisest 1976. aastal ning toonase esimese pikamaasõidu korraldamisest. Võistlejad startisid Tallinna Lauluväljakult ja finišeerisid Rakveres.

Numbri all 1 startisid 1980. aastate Eesti ja Nõukogude Liidu paremikku kuulunud Joel Tammeka ja Tõnu Vunn 1976. aasta VAZ-21011-ga. Rahvaralli formaadis sõit oli neile harjumatu, kuid pakkus palju lõbu, vahendab Autosport.ee.

"Esimesel katsel suutsime kohe keerata valele poole," tunnistas Tammeka. 

Vunn lisas, et võistlus meenutas talle karjääri algusaegade Automi rallisid ja aitas noorust meenutada.

Võistluse vanima auto, 1961. aasta GAZ-21, tõid rajale Ando Sermus ja Priit Sauaug. 

Klassis 2 saavutasid esikoha Toomas Kriisa ja Peep Binsol Mercedes-Benz 220S-ga, klassis 3 võitsid Kaspar Kreek ja Jaanus Läti VAZ-2103-ga.

Klassi 4 võitsid 1984. aasta VAZ-21013-ga Eerik Hunt ja Tim Uusna. Kogenud krossisõitjale Hundile oli vanatehnikarallil osalemine esmakordne.

"Läks suhteliselt sujuvalt, tiimitöö klappis ja võistlus ei olnud liiga keeruline. Natuke oli mõtlemist ja vaatamist, aga kokkuvõttes sai kõik tehtud," sõnas Hunt.

Georg Maipuu ja Elis Kovaljov võistlesid 1980. aasta Porsche 924-ga ning Peep Nork ja Valter Saar 1985. aasta Rolls-Royce Silver Spuriga. Nork tunnistas, et ettevaatlik sõidutempo maksis neile lõpuks koha.

"Alguses võtsime liiga rahulikult. Nägin, kui palju teised eksisid ja võtsin ettevaatlikult," ütles ta. 

Toimetaja: Lisette Holst

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