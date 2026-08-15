Üle 200 vanasõiduki osaleb laupäeval juubelisõidul ja -rallil

Eesti organiseeritud vanatehnikaliikumise 50. aastapäeva tähistamiseks toimub laupäeval, vanasõidukite juubelisõit ja -ralli Tallinnast Rakverre. Kahele sõidule on registreerunud kokku 210 vanasõidukit.

Juubelisõidul osaleb 177 sõidukit ja juubelirallil 33 autot. Juubelisõit kulgeb kolonnis ning teele jäävates asulates tehakse näitusepeatusi. Rallil võisteldakse seevastu intervallstardist ning läbitakse lisakatsed, vahendab Autosport.ee.

Juubelisõidu ja -ralliga tähistatakse 1976. aastal ühingu Autom juurde loodud vanasõidukite klubi Unic 50. aastapäeva. Seda peetakse ühtlasi Eesti organiseeritud vanatehnikaliikumise alguseks. Esimene ajalooliste autode näitus ja paraad Eestis toimus aga juba kümme aastat varem, 1966. aastal Mäksa Autojuhtide Päeva raames.

"Vanatehnikaharrastuses põimuvad kõik eluvaldkonnad. See on läbilõige meie elust. Vanatehnika säilitamine on samavõrd oluline nagu oma keele, laulude ja tantsude hoidmine. See on ka osa riigikaitsest, noorte harimisest ja teadustööst, mitte ainult unikaalse auto või mootorratta remontimine," ütles juubelisõidu üks korraldajatest Indrek Sirk.

"Vanatehnikaharrastus õpetab käelisi oskusi, tehnilist mõtlemist, füüsikat, matemaatikat ja keemiat, rääkimata ajaloost ja kultuuriloost. Iga vana sõidukiga on seotud lood alates tehnilistest lahendustest ja tehnika arengust kuni seda omanud inimeste elulugudeni," lisas Sirk.

Ralli poole peakorraldaja Toomas Kreek tõi esile ka võimaluse kohtuda endisaegsete tippsõitjatega ning näha rajal kunagise rallikuulsusega vanasõidukeid.

"Stardirivi avavad omaaegsed rallitipud Joel Tammeka ja Tõnu Vunn. Rajal saab näha Lada VFTS-i, Audi Coupe Quattrot, Peugeot 205-t ja paljusid teisi ralliajalooga autosid," rääkis ta.

Ta lisas, et juubeliralli on ka esimene vanasõidukiralli, mis toimub täielikult autoralli spordireeglite järgi.

Juubelisõidu vanim osalev sõiduk on 1925. aasta Talbot DC ning juubeliralli vanim auto 1961. aasta GAZ-21.

Kõigist 210 osalevast sõidukist on 162 sõiduautod ja 46 mootorrattad. Lisaks osalevad sõidus üks buss ja üks veoauto. Märkimisväärselt palju on tänavu vähemalt 75 aasta vanuseid sõidukeid: kuni 1950. aastani valmistatud autosid ja mootorrattaid on kokku 57.

Enamik osalejaid tuleb Eestist, kuid esindatud on ka Läti, Leedu, Soome ja Rootsi.