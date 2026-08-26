Man Cityst lahkub järjekordne poolkaitsja

BBC teatel on diili väärtus kuni 52 miljonit naela ehk umbes 60,7 miljonit eurot. Newcastle otsib meeskonnale täiendusi pärast seda, kui on viimastel kuudel kaotanud nii Bruno Guimaraesi, Sandro Tonali, Anthony Gordoni kui ka Kieran Trippieri.

Portost tulnud Gonzalez liitus Manchester Cityga poolteist aastat tagasi. Ta on küll öelnud, et ei soovi Man Cityst lahkuda, kuid tema olukord on muutunud keerulisemaks pärast seda, kui tänavu suvel on suurte summade eest liitunud nii Elliot Anderson kui ka Ayyoub Bouaddi.

Hooaja avavoorus jättis peatreener Enzo Maresca ta pingile, kui Manchester City sai kaotusseisust jagu Bournemouthist 2:1.

Gonzalezest saab neljas oluline poolkaitsja, kes suvel Manchester Cityst lahkub. Varem on ära läinud nii Bernardo Silva, Rodri kui ka Rijjani Reijnders.

Gonzalez jõudis Man City särki kanda 59 ametlikus mängus, mille jooksul lõi ka neli väravat.