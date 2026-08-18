Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

Hispaania koondise poolkaitsja Rodri lahkub Manchester Cityst ja liitub Barcelonaga. Ülemineku väärtuseks on umbes 65 miljonit naela ning mängija sõlmis Kataloonia klubiga nelja-aastase lepingu.

Rodri naaseb seega Hispaania klubijalgpalli esimest korda pärast 2019. aastat, mil ta lahkus Madridi Atleticost ja siirdus Manchester Citysse.

Citys veetis Rodri seitse hooaega, mille jooksul pidas ta klubi eest 298 mängu. Selle aja jooksul võitis ta neli Inglismaa meistritiitlit, kaks FA karikat, kolm liigakarikat ja 2023. aastal Meistrite liiga. Kokku kogunes tema auhinnakappi 12 suurt karikat.

Viimased kaks hooaega olid Rodri jaoks keerulisemad, sest tema mängimist segasid vigastused. Sel suvel näitas hispaanlane taas oma parimat taset ning aitas Hispaanial maailmameistriks tulla. Rodri valiti turniiri parimaks mängijaks.

"Lahkun klubist suure uhkusega selle üle, mida oleme saavutanud, ning tänutundega kõigi nende aastate ja mälestuste eest. City ei aidanud mul areneda ainult jalgpallurina, vaid ka inimesena. Manchester kujundas kogu mu elu," sõnas Rodri.

Rodri tulevik oli viimastel kuudel pikalt küsimärgi all. Tema vastu tundis huvi ka Madridi Real, kuid lõpuks loobus Hispaania suurklubi üleminekust.

Barcelona tegi Rodri eest esialgu 38,5 miljoni naela suuruse pakkumise, kuid Manchester City lükkas selle tagasi. Seejärel jätkusid läbirääkimised ning lõpuks jõudsid klubid kokkuleppele umbes 65 miljoni naela suuruses tehingus.

Rodri saabus Barcelonasse esmaspäeval ning ütles lennujaamas ajakirjanikele, et Barcelonas mängimine on tema unistus.