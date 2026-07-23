MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

30-aastane Manchester City poolkaitsja naasis pärast kaht vigastusterohket hooaega maailmameistrivõistlustel oma parimasse vormi. Olles kaptenina juhtinud Hispaania New Jerseys toimunud finaalis Argentina üle 1:0 võiduni, pälvis Rodri turniiri parimale mängijale mõeldud kuldse palli. Nüüd võib ta aga vajada operatsiooni seljaprobleemi tõttu, mis jätab ta tõenäoliselt hooaja alguses mängudest kõrvale.

See oleks järjekordne tagasilöök pärast kaht vigastusterohket hooaega. Kõik sai alguse eesmise ristsideme rebendist 2024. aasta septembris toimunud kohtumises Arsenaliga, mis lõppes viigiga 2:2. See vigastus jättis ta suuremast osast hooajast kõrvale, kuni ta mullu juulis klubide maailmameistrivõistlustel taas vigastada sai.

Seljaprobleem ilmneb ajal, mil hispaanlase tulevik Manchester Citys on ebakindel, sest tema leping lõpeb järgmise aasta juunis. Kuigi ta soovib ühel päeval taas kodumaal mängida ja eelistab väidetavalt üleminekut Madridi Reali, pole viimased tema palkamiseks veel konkreetseid samme astunud. City uus peatreener Enzo Maresca loodab ta siiski alles hoida.

Pärast maailmameistrivõistluste võitu rääkis Rodri oma vigastusmuredest.

"Minu jaoks on see olnud väga raske aeg. Soovin vaid, et uued põlvkonnad näeksid minu eeskujus võimalust. Kui kukud, võid taas tõusta. See on minu elu moto. Muidugi, vahel läheb hästi, vahel halvasti, kuid alati tuleb säilitada positiivsus," sõnas ta.

Manchester City 2026.–2027. aasta hooaeg algab 23. augustil kodumänguga Bournemouthi vastu.