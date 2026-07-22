Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

26-aastane Foden, kes sai Inglismaa jalgpalli kõrgliigas esimest korda platsile 2017. aasta novembris, on meeskonnaga tulnud kuus korda Inglismaa meistriks ning tõstnud pea kohale ka Meistrite liiga karika. 2023-24 hooajal valiti ta Premier League'i hooaja parimaks mängijaks.

Viimasel kahel hooajal on ta küll peatreener Pep Guardiola rotatsioonist pigem välja jäänud ning mullu oli ta Premier League'is algkoosseisus 23 mängus, kuid legendaarne juhendaja lahkus hooaja järel klubist. City uueks peatreeneriks saab itaallane Enzo Maresca, kes oli mitu hooaega Guardiola abitreener.

Foden, kelle leping oleks veel tuleva hooaja kestnud, andis allkirja uuele lepingule, mis kehtib 2030. aasta suveni. "Oma tuleviku sidumine Cityga on mulle äärmiselt oluline. Ma pole kunagi tahtnud mujal mängida, selle särgi kandmine on suur au," sõnas poolkaitsja. "Mul on olnud privileeg olla selles klubis väga ajaloolisel perioodil, mille jooksul oleme võitnud mitmeid karikaid, aga tahame neid alati juurde."

"Tahan väga Enzoga töötada. Ta oli meiega sel hooajal, kui võitsime treble'i (City võidutses nii Premier League'is, koduses karikasarjas kui ka Meistrite liigas - toim) ning kõik mängijad austasid teda," lisas Foden.

Poolkaitsja on käinud Inglismaa koondise eest väljakul 49 mängus, kuid äsja Põhja-Ameerikas toimunud MM-il ta peatreener Thomas Tucheli nimekirja ei mahtunud.