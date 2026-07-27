Elevandiluuranniku ründetäht kolib Leipzigist Madridi

Diomande liitus eelmise aasta suvel Leipzigiga ning tegi Saksamaa kõrgliigas tugeva hooaja, kui lõi 33 mänguga 12 väravat ning tegi eeltööd üheksale tabamusele. Ta valiti Bundesliga hooaja parimaks noormängijaks ning suvel sai temast Elevandiluuranniku koondise ajaloo noorim mängija, kes MM-il väljakule saanud. Alagrupiturniiril valiti ta Ecuadori vastu parimaks mängijaks, Curacao vastu sai ta ka väravasöödu kirja.

Pärast MM-i on mitmed suurklubid 19-aastase ründetähe allkirja jahtinud ning BBC kirjutas, et Leipzig on vastu võtnud hiiglasliku pakkumise Madridi Realilt, kes maksab mängija eest enam kui 100 miljonit naela

Muuhulgas tahtis Elevandiluuranniku meest oma koosseisu ka Pariisi Saint-Germain, kuid klubi tegi pühapäeval avalduse, milles märkis, et Leipzig küsis liiga palju raha. Juunis pakkus Liverpool Diomande eest BBC andmeil 69 miljonit naela ehk üle 80 miljoni euro.

Diomande kolis 15-aastaselt USA-sse, kus mängis Floridas asuvas DME akadeemias. 2024. aasta sügisel liitus ta Hispaania kõrgliigaklubi Leganesega, aasta hiljem siirdus ta Leipzigi.