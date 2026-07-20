Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

Hispaania lõi võiduvärava lisaaja teise poole avaminutil, kui Nico Williams lükkas kasti tulnud tsenderduse peaga tagasi Ferran Torresele, kes palli Argentina väravasse saatis.

Võiduvärava autor Ferran Torres ütles, et tema värav kuulus kogu Hispaaniale.

"Selle värava lõid 47 miljonit inimest, see polnud ainult minu või 26 mängija oma. See pidi juhtuma, see oligi määratud võiduväravaks," sõnas ta.



Lisaks väljendas ta kergendust, et suutis lõpuks meeskonna heaks anda otsustava panuse, olles eelnevalt turniiril oma esituste eest kriitikat saanud.

"Kuigi kõik finaalid on rasked, tekib Messiga vastamisi seistes ikka väike närv sisse. Me mängisime paremat jalgpalli. Mind on kogu MM-i vältel kõvasti kritiseeritud. Tänan jumalat, kes annab mulle alati jõudu jätkata," lausus Torres.

De la Fuente, kellest sai 65-aastasena vanim treener, kes on meeskonna maailmameistritiitlini viinud, oli varem tüürinud Hispaania ka 2024. aasta Euroopa meistriks. Tema meeskond on seni püsinud kaotuseta 38 mängu järjest kõikides sarjades, mis tähistab rekordilist tulemust iga Euroopa või Lõuna-Ameerika meeskonna jaoks.

"Olen nii uhke selle jalgpallurite põlvkonna üle, kes on selle filosoofiaga üles kasvanud, sellele truuks jäänud, seda veelgi täiustanud ning näidanud eeskuju nii meeskonna kui ka perekonnana. Nad on suurepärased, erakordse andega maailmaklassi mängijad," ütles ta.

Hispaania lasi turniiril endale lüüa vaid ühe värava. Meeskonnal oli aga raskusi väravavõimaluste realiseerimisega visalt vastupanu osutanud Argentina vastu, kes jäi vähemusse, kui Enzo Fernandez sai normaalaja lõpu lisaminutitel teise kollase kaardi ja eemaldati väljakult.

"Mäng oleks pidanud saama otsustatud palju varem, kuid see on MM-finaal ja tuleb endast kõik anda ka kümnekesi mängiva vastase vastu. Me oleme kõigeks valmis," lisas Hispaania koondise peatreener.

Sellega pälvis Hispaania oma teise MM-tiitli pärast 2010. aasta triumfi. Toona oli vastaseks Holland, kelle alistamiseks oli samuti tarvis lisaaega. Argentina on nüüd aga nii võitnud kui ka kaotanud kolm MM-finaali.