X!

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

Jalgpalli MM
Ferran Torres
Ferran Torres Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentina 1:0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Võiduvärava löönud Ferran Torres tunnistas pärast triumfi, et tundis suurt kergendust pärast turniiri jooksul osaks saanud kriitikat.

Hispaania lõi võiduvärava lisaaja teise poole avaminutil, kui Nico Williams lükkas kasti tulnud tsenderduse peaga tagasi Ferran Torresele, kes palli Argentina väravasse saatis. 

Võiduvärava autor Ferran Torres ütles, et tema värav kuulus kogu Hispaaniale. 

"Selle värava lõid 47 miljonit inimest, see polnud ainult minu või 26 mängija oma. See pidi juhtuma, see oligi määratud võiduväravaks," sõnas ta.


Lisaks väljendas ta kergendust, et suutis lõpuks meeskonna heaks anda otsustava panuse, olles eelnevalt turniiril oma esituste eest kriitikat saanud.

"Kuigi kõik finaalid on rasked, tekib Messiga vastamisi seistes ikka väike närv sisse. Me mängisime paremat jalgpalli. Mind on kogu MM-i vältel kõvasti kritiseeritud. Tänan jumalat, kes annab mulle alati jõudu jätkata," lausus Torres.

De la Fuente, kellest sai 65-aastasena vanim treener, kes on meeskonna maailmameistritiitlini viinud, oli varem tüürinud Hispaania ka 2024. aasta Euroopa meistriks. Tema meeskond on seni püsinud kaotuseta 38 mängu järjest kõikides sarjades, mis tähistab rekordilist tulemust iga Euroopa või Lõuna-Ameerika meeskonna jaoks.

"Olen nii uhke selle jalgpallurite põlvkonna üle, kes on selle filosoofiaga üles kasvanud, sellele truuks jäänud, seda veelgi täiustanud ning näidanud eeskuju nii meeskonna kui ka perekonnana. Nad on suurepärased, erakordse andega maailmaklassi mängijad," ütles ta. 

Hispaania lasi turniiril endale lüüa vaid ühe värava. Meeskonnal oli aga raskusi väravavõimaluste realiseerimisega visalt vastupanu osutanud Argentina vastu, kes jäi vähemusse, kui Enzo Fernandez sai normaalaja lõpu lisaminutitel teise kollase kaardi ja eemaldati väljakult.

"Mäng oleks pidanud saama otsustatud palju varem, kuid see on MM-finaal ja tuleb endast kõik anda ka kümnekesi mängiva vastase vastu. Me oleme kõigeks valmis," lisas Hispaania koondise peatreener. 

Sellega pälvis Hispaania oma teise MM-tiitli pärast 2010. aasta triumfi. Toona oli vastaseks Holland, kelle alistamiseks oli samuti tarvis lisaaega. Argentina on nüüd aga nii võitnud kui ka kaotanud kolm MM-finaali. 

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

Inimesed üle Eesti meenutasid meeldejäävamaid hetki jalgpalli MM-ist

19.07

MM-i finaali piletid maksavad ligi 10 000 dollarit

19.07

Hispaania jäi enne MM-i finaali viimase treeninguta

19.07

Tuchel: olime täiesti kurnatud, kuid meeskond näitas erakordset mentaliteeti

19.07

Deschamps lõpetas ametiaja kaotusega: esimene poolaeg oli vastuvõetamatu

19.07

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

18.07

Finaali eel ehitatakse üles Lionel Messi ja Lamine Yamali vastasseisu

tabeliseisud

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

10:51

Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

09:11

Lajal kaotas finaalis ülinapilt

08:40

Tõugja täismängude seeria lõppes, Igoneni selja taha löödi neli väravat

08:12

Eesti käsipallinoored saavutasid EM-turniiril teise koha

02:07

VIDEO | Hispaania sai teist korda MM-i võidukarikat tõsta

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

EM-iks valmistuv U-18 korvpallikoondis sai Balti matšil ühe võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo