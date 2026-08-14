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Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

Jalgrattasport
Finlay Tarling
Finlay Tarling Autor/allikas: SCANPIX/Lairys Laurent/ABACA
Jalgrattasport

Portugalis toimuva velotuuri Volta a Portugal kaheksandal etapil hukkus reedel 19-aastaselt lootustandev Suurbritannia maanteerattur Finlay Tarling.

Portugali ja Prantsusmaa meedia kirjutab, et velotuuri kaheksandal etapil sõitis üks auto suletud teele ning peagrupist maha jäänud Tarling sõitis sellele suurel kiirusel otsa, kuid õnnetuse täpsed asjaolud on selgumisel.

Etapp neutraliseeriti 23 km enne finišit ja võistlejad sõitsid ühes grupis lõpuni, teiste seas ka Tarlingi meeskonnakaaslased NSN Development Teamist.

Ratturi perekonnale avaldasid reedel kaastunnet nii Portugali president, velotuuri korraldajad kui Portugali rattaliit.

Tarling võitis noorteklassis medaleid nii trekisõidu maailma- kui Euroopa meistrivõistlustelt ja osales maanteesõidu juunioride MM-il, tunamullu teenis ta Suurbritannia juunioride meistrivõistlustel temposõidus hõbeda ja maanteesõidus pronksi. Tema vend Josh on juunioride temposõidu maailmameister ja mullu võitis ta ühe etapi ka Giro d'Italial.

Toimetaja: Anders Nõmm

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