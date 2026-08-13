TÄNA OTSE | Kuidas läheb Müllal teivashüppe lõppvõistlusel?

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis on neljapäeval õhtuses sessioonis lisaks kümnevõistlejatele eestlastest võistlustules ka Marleen Mülla ja Henri Sai. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.

EM-debüüti tegev Sai pääses 200 m jooksus seitsmenda ajaga poolfinaali, finišeerides eeljooksus vaid nelja sajandikku isiklikule rekordile alla jääva ajaga 20,73. "Lähen nautima, tahtsin juba pikalt siin õhtul joosta, mitte päikese käes," ütles ta poolfinaalist rääkides. "Ja melu on ka [õhtul] palju põnevam. Isegi praegu oli lahe, palju eestlasi siin kohal, see andis mulle väga palju juurde, uhke tunne."

Eesti rekord 200 m jooksus on Marek Niidu 2011. aastal joostud 20,43. Kas Sai tunneb, et tal on rekord sees ja Niit peaks õhtul ärevusega jooksu vaatama? "Kindlasti on. Andke mulle taganttuul ja lähen vormistan ära," muheles ta. "Õhtul tuleb endast parim anda ja võidelda kohti."

Kell 21.50 algab naiste teivashüppe finaal, kuhu pääses ka Marleen Mülla, kes kvalifikatsioonis ületas 4.40 ja oli lähedal ka 4.50-le.

"Mingisugune pingelangus on ikka, miinimumeesmärk on täidetud, aga see ei tähenda, et ma nüüd siin peatun ja lähen loorberitele. Finaal on kahe päeva pärast ja tuleb minna täiega panema," ütles Mülla kvalifikatsiooni järel ERR-ile.

Mülla püstitas tänavu veebruaris USA-s sisetingimustes Eesti rekordi 4.63, Eesti meistrivõistlustel tegi ta karjääri parima tulemuse Euroopas, ületades 4.55. Küsimusele, kas ta praegu tunneb, et uus Eesti rekord on võimalik, vastas Mülla: "Kindlasti!"

Kell 22.45 algab meeste kettaheite finaal, kus üheks soosikuks on Mart Olmani käe all treeniv sloveen Kristjan Ceh.

Neljapäev, 13. august

21.34–23.59 ETV ja sport.err.ee

20.35 10-võistlus: odaviske A-grupp (Tilga, Roosleht, Lillemets)

21.35 10-võistlus: odaviske B-grupp (Tilga, Roosleht, Lillemets)

21.40 N kolmikhüppe finaal

21.50 N teivashüppe finaal (Mülla)

22.05 M 200 m jooksu poolfinaalid (Sai)

22.29 N 3000 m takistusjooksu finaal

22.45 M kettaheite finaal

23.10 10-võistlus: 1500 m jooks (Tilga, Roosleht, Lillemets)

23.28 M 800 m jooksu finaal

23.50 N 200 m jooksu finaal