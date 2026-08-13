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Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

Jalgpall
Harju JK Laagri naiskonna mängijad väravat tähistamas
Harju JK Laagri naiskonna mängijad väravat tähistamas Autor/allikas: Oliver Berezjuk
Jalgpall

Harju JK Laagri sai jalgpalli naiste meistriliigas kirja hooaja teise võidu, kui alistas koduväljakul FC Elva 3:2.

Harju asus kohtumist juhtima 14. minutil, kui Maria Orava pealelöögist tagasipõrkunud palli suunas võrku Marian Jaarman. Kümme minutit hiljem jõudis Elva viigini, kui Kärt Hüdsi saatis lähilöögist võrku nurgalöögiolukorras lahtiseks jäänud palli, vahendab jalgpall.ee.

33. minutil läks Harju aga taas juhtima – Loore Lehtmets teenis penalti ning Minna-Brit Jõelaid paigutas palli madala löögiga võrku. Kohe teise poolaja alguses, 48. minutil, leidis Elva siiski taas vastuse – lühikeste ja osavate söötude tulemusena lahendas Hüdsi üks-ühele olukorra ning sai kirja oma hooaja 12. värava, mis kergitas ta Kirkeliis Lillemetsa kõrvale jagama hooaja parimate väravaküttide edetabelis teist kohta.

61. minutil läks Harju aga taas juhtima ning seda tõelisest iluväravast, kui Lehtmets sai karistusala joone taga palli ning paigutas selle ilusa löögiga lati alla. Enam Harju eduseisu käest ei andnudki, teenis kolm väärtuslikku punkti ning kerkis sellega liigatabelis Elvast mööda. Harjul on nüüd kirjas kaheksa punkti ja viies koht, Elval seitse punkti ja kuues koht.

Harjule oli see hooaja teine võit, ka esimene võit pärines just mängust Elva vastu – 18. juulil lõppes sama vastasseis harjukate 6:2 võiduga.

Toimetaja: Maarja Värv

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