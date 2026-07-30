Anier lõi Paide eurosarjas järgmisesse ringi, Kalju imet ei teinud

Avamängust 1:0 edu kaasa võtnud Paide jäi neljapäeval võõrsil toimunud kordusmängus Aserbaidžaani klubi Zira vastu kaotusseisu juba 5. minutil.

Zira domineeris ülejäänud kohtumise jooksul pallivaldamist ja sooritas rohkem pealelööke, kuid Paidel õnnestus 71. minutil Henri Anieri väravast seis viigistada ning lõpuvile kõlades vastane kahe mängu kokkuvõttes 2:1 alistada.

Kolmandas eelringis läheb Paide vastamisi 32-kordse Austria meistri Viini Rapidiga, kes sai koondskooriga 9:3 jagu Andorra klubist Santa Coloma.

Nõmme Kalju kaotas avamängus iirlaste Shelbourne'ile 2:5. Kuigi kordusmängus saavutas Eesti klubi Enrique Esono ja Ibrahim Jabiri väravatest Pärnu rannastaadionil 2:1 võidu, siis sellest edasipääsu teenimiseks ei piisanud. Kalju mängis seejuures suure osa kohtumisest vähemuses, sest 31. minutil sai punase kaardi ukrainlasest poolkaitsja Oleksandr Musolitin.

Kolmanda eelringi mängud on kavas 6. ja 13. augustil.