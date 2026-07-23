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Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

Jalgpall
Evald Tipneri jalgpallikarikavõistluste finaal FC Flora - Paide Linnameeskond
Evald Tipneri jalgpallikarikavõistluste finaal FC Flora - Paide Linnameeskond Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Jalgpall

Paide Linnameeskond tegi UEFA Konverentsiliiga teise eelringi avakohtumises suure sammu järgmise ringi suunas, alistades Pärnu Rannastaadionil Aserbaidžaani kõrgliigaklubi Zira 1:0. Kohtumise ainsa värava lõi 87. minutil vahetusest sekkunud Pa Abdou Cham.

Avapoolajal kuulus initsiatiiv Zirale. Paide keskendus suuresti kaitsetööle ning lasi külalistel rohkem palli vallata, kuid suutis nende rünnakud edukalt neutraliseerida. Vaheajaks püsis tablool 0:0.

Teisel poolajal muutus Paide mäng järjest enesekindlamaks. Kodumeeskond jõudis mitmel korral vastaste karistusalasse ning peatreeneri vahetused tõid rünnakule värskust. Heade võimalusteni jõudsid muu hulgas Abdourahman Badamosi ja Martin Miller, kuid avavärav jäi veel sündimata.

Otsustav hetk saabus kolm minutit enne normaalaja lõppu. Edgar Turi tsenderduse järel tõrjus Zira väravavaht Henri Anieri löögi, kuid tagasipõrganud pallini jõudis esimesena Cham, kes saatis selle lati põrkest võrku ja viis Paide 1:0 juhtima.

Lõpuminutitel surus Zira küll Paide sügavale kaitsesse, kuid kodumeeskond pidas vastu ega lubanud külalistel viigiväravat lüüa. Nii sõidab Paide nädala pärast peetavale korduskohtumisele Aserbaidžaanis üheväravalises eduseisus.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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