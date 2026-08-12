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Nädalavahetusel saab Haapsalus jälgida võimsat kiirendusautot

Autosport
Top Fuel Dragster
Top Fuel Dragster Autor/allikas: Timo Lehtimäki
Autosport

Eeloleval nädalavahetusel jõuab Eestisse koguni 10 000 hobujõuga kiirendusauto Top Fuel Dragster. Laupäeval-pühapäeval on Haapsalus Kiltsi lennuväljal kavas käivitamised ja näidissõidud.

"Top Fuel Dragsteri puhul ei ole tegemist lihtsalt kiire võistlusautoga – selle mootori võimsus, kiirendus ja heli on võrreldavad väheste teiste maailmas eksisteerivate masinatega," teatavad korraldajad. "10 000 hobujõudu. 0–100 km/h umbes 0,5 sekundiga. Üle 500 km/h vähem kui nelja sekundiga".

"Juht kogeb kiirendusel kuni 5G koormust. Sellise masina käivitamine ja rajal nägemine on elamus ka inimesele, kes ei pea ennast autohuviliseks. Eriti hästi on seda võimalik mõista aga kohapeal – kui 10 000 hobujõudu mõneks hetkeks Kiltsi lennuväljal ärkab."

Võistluste korraldajad soovivad seeläbi tõsta Eesti kiirendusspordi taset, tuua siia rohkem võimsate klasside võistlejaid nii Eestist kui ka välismaalt ning kasvatada ala nähtavust.

"Tahame näidata, et Eesti kiirendusspordil on potentsiaali jõuda palju suuremale areenile. Top Fuel Dragsteri Eestisse toomine on selle üks nähtavamaid näiteid," lausus peakorraldaja Evelin Dureiko.

"See ei ole ainult meie võistluse jaoks oluline sündmus, vaid kogu Eesti autospordi jaoks. Soovime, et inimesed tuleksid Haapsallu, Kiltsi lennuväljale ja kogeksid seda masinat oma silmaga – eriti selle käivitamist ja võimalusel rajal sõitmist."

15.–16. augusti nädalavahetusel toimuv võistlus on koduse hooaja eelviimane etapp. Eesti kiirendusspordi 2026. aasta meistri- ja karikavõistluste otsustavad finaalid toimuvad 29.–30. augustil samuti Kiltsi lennuväljal.

Toimetaja: Siim Boikov

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