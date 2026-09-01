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Kodune kiirendusspordi hooaeg lõppes rekorditega

Autosport
Riivo Sinijärv
Riivo Sinijärv Autor/allikas: Pille Russi
Autosport

Kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste hooajale Kiltsi lennuväljal punkti pannud Ghost Performance Finalsil püstitati nii autode kui mootorrataste uued veerandmiili Eesti rekordid.

Outlaw Extreme klassis sõitis Riivo Sinijärv (Chrysler 300C) üle 2025. aastal enda poolt püstitatud kiireima auto rekordi 6,97346 sekundit, saavutades tulemuse 6,93622 s, vahendab autosport.ee.

Sinijärv sõnas, et sihtis rekordit juba eelmisel võistlusel, kuid toona see ei õnnestunud. "Tänaseks oli auto seadistus väga hea. Rada oli väga hästi ettevalmistatud, suur tänu rajameeskonnale suurepärase töö eest," rääkis Sinijärv. "Sõit oli stabiiline, täiesti draamavaba. Nüüd olen kindel, et Kiltsi rajal saab ka 6,8 sekundi aega sõita küll," ütles rekordiline Sinijärv.

Rekordiomanik lisas, et sihiks on veelgi kiiremad ajad. "Pikk talv on ees, vaatame, mis saab," sõnas ta.

Samuti sündis mootorrataste arvestuses veerandmiilil uus Eesti rekord. Gert Ermi juulis püsitatud tippmargi 8,20807 sekundit ületas Deivid Urbus (Suzuki Hayabusa Turbo) lausa kahel korral ja uueks rekordiks on 8,09828 s.

Peakorraldaja Evelin Dureiko mainis, et korraldustiimi eesmärk oli 2026. aasta etappideks ette valmistada Haapsalus Kiltsi sõjaväelennuväljal selline rada, mis annaks võistlejatele võimaluse sõita kiiremini, kui kunagi varem on Eestis sõidetud. "Selle eesmärgi täitis meie rajatiim sel hooajal suurepäraselt. Meil on Baltikumi parim kiirendusspordi rada ning seda kinnitas juba eelviimasel etapil Soomest tulnud top fuel dragster, näidates, et Kiltsil on võimalik sõita ülivõimsa masinaga väga kiiresti," sõnas Dureiko.

"Ootasime finaale suure huviga ning rekordid tulid! Tehtud töö nii raja kui ka võistluskorralduse ja meelelahutusliku formaadi arendamisel on end igati õigustanud. Oleme toonud kiirendusspordi rohkem inimeste tähelepanu alla ning jätkame samal suunal ka edaspidi," lisas korraldaja.

Hooaja üldarvestuse punktitabel kinnitatakse käesoleva nädala jooksul, misjärel avaldatakse ka hooaja võitjad.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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