Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

Valgas läbis olümpiadistantsi 262 sportlast ning nii meeste kui naiste arvestuses saime uued võitjad, kes olnud juba aastaid kullajahil. Pooleteisekilomeetrise ujumise järel tõusis liidriks Rinel Pius. Esikohta ei andnud ta käest ära ka ratta-ja jooksudistantsil ja Pius võitis koguajaga 1:52.59. Teiseks tulnud Cevin Anders Siimu edestas ta kahe minutiga. Kolmas oli tiitlikaitsja Kristofer Kamberg.

"Kokkuvõttes läks hästi, kuna kuld tuli," ütles Pius. "Aga kui minna detailidesse, siis kergelt ei tulnud. Kuigi edu oli lõpuks teiste ees kaks minti, tegelt iga ala oli enda jaoks raske. Täna õnneks piisas, aga endal oli raske ikkagi."

"See on kas neljas või viies eestikate absoluudi medal, aga see on essa kuld. See on tähtis minu jaoks. Olen suht õnnelik, et olen viis-kuus aastat üritanud kulda saada, aga senimaani on vist kaks pronksi ja kaks hõbedat. Nüüd tuli kuld ära."

Naiste arvestuses tuli Eesti meistriks Anette Zukker, kes varasemalt saanud kaks hõbedat ja kolm pronksi. Zukker läbis distantsi koguajaga 2:12.16. Talle järgnesid Mirell Krain ja Dariia Shvabii.

"Ujumine tundus minu jaoks üks elu hullemaid, sest nii hull sagimine oli vees," muljetas Zukker. "Pidevalt said kellegi käega või lükati vee alla ja mõtlesin juba, et tõmmake mind veest välja, ma ei taha enam. See oli üks mu parimaid ujumisi tegelikult. Ratas oli kuum. Jooksus hoidsin lihtsalt enda oma ära."