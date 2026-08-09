NBA korvpalluri surmas mängisid rolli kanged narkootikumid

Uurimine tuvastas, et mais ootamatult surnud korvpalliliiga NBA mängija Brandon Clarke siit elust lahkumise põhjuseks oli õnnetus. Asjasse olid aga segatud narkootikumid.

Vaid 29-aastane Clarke leiti tänavu 11. mail oma magamistoast teadvusetult. Kohale jõudnud arstid tunnistasid korvpalluri surnuks.

Los Angelese maakonna kohtumeditsiini keskus teatas kolm kuud hiljem, et tegemist oli "heroiini ja kokaiini mõjust" põhjustatud õnnetusega. "Kohtumeditsiinieksperdi aruanne saab avalikuks tulevikus," lisas ametiasutus.

"Brandon oli Grizzliesi üks kõige pikema staažiga mängijaid ning armastatud meeskonnakaaslane ja liider, kes mängis tohutu kire ja visadusega. Avaldame sügavat kaastunnet Brandoni perele, sõpradele ja kogu Grizzliesi organisatsioonile," teatas NBA mais oma järelhüüdes.

Kanadas sündinud Clarke valiti NBA-sse 2019. aasta talendikorjes 21. valikuna Oklahoma City Thunderi poolt ja saadeti kohe vahetustehinguga Memphisesse.

Ta mängis kõik seitse hooaega Grizzliesi ridades ja osales 309 põhiturniiri mängus. Clarke'i keskmisteks näitajateks jäid 10,2 punkti, 5,5 lauapalli ja 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta.