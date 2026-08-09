Mihhailovi klubi avas Slovakkias punktiarve

Mihhailov sekkus väljakule poolajal, kui Michalovce oli 0:1 kaotusseisus. 63. minutil õnnestus Martin Bednaril seis viigistada ja veel kümme minutit hiljem jäid külalised ka vähemusse, aga Michalovce võiduväravani ei jõudnud.

Tegemist oli siiski klubi esimese punktiga sel hooajal, sest kaks esimest kohtumist oli meeskond kaotanud. Komarno jätkab hooaega kahe viigi ja ühe kaotusega.

24-aastane Mihhailov viibis avamängus platsil kõik 90 minutit, aga veetis teise kohtumise pingil.

Markus Soometsa klubi Kristansandi Start kaotas Norra kõrgliiga 17. voorus kodus Fredrikstadile 0:1. Eestlane veetis mängu Stardi varumeestepingil.

Start jätkab Norra kõrgliigas kümne punktiga viimasel ehk 16. kohal. Meeskond on tänavu saanud kaks võitu, neli viiki ja 11 kaotust. Soometsal on kirjas 11 kohtumist, aga neljas viimases mängus on ta jäänud pingile.