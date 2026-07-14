Vääramatult põhirivistusse kuuluva Tõugja klubi raske hooaeg jätkub

Eesti jalgpallur Erko Jonne Tõugjas ja tema klubi Halmstad kaotasid Rootsi kõrgliiga 12. voorus võõrsil Djurgardenile 0:3, mis tähendas meeskonnale kolmandat allajäämist järjest.

Esimesel poolajal tegi kahel korral skoori norralasest ründaja Bo Hegland ja teise poolaja alguses lõi kolmanda samuti norralane Kristian Lien. Tõugjas tegi kaasa kõik 90 minutit.

Halmstadi hooaeg pole kuigi hästi alanud. Tosina vooruga on neil kirjas vaid üks võit ja kolm viiki ning kaheksa kaotust. See annab tabelis kuue punktiga viimase ehk 16. koha.

Samas on 23-aastane Tõugjas pälvinud kogu aeg treenerite usalduse, sest ta on kõik kohtumised algusest lõpuni kaasa teinud, kuigi tegemist on tema esimese välishooajaga. Selle jooksul on kogunenud ka kaks kollast kaarti.

Järgmisena läheb Halmstad pühapäeval, 19. juulil kodus vastamisi Häckeniga, kelle leiab tabeli kolmandalt realt. Samas on ka nemad ka pärast juunis puhkamist kaks kohtumist järjest kaotanud.

Rootsi liigat on kõige paremini alustanud Uppsalas asuv Siriuse klubi, kes on saanud kümme võitu, kaks viiki ja ei ainsatki kaotust. 2017. aastal kõrgemasse seltskonda kerkinud meeskond pole varem teeninud enamat seitsmendast kohast.