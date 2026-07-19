Eesti jalgpallikoondislane on Šotimaal hooaega alustanud kahe raske võiduga

Šotimaa kõrgliigas mängiv Kilmarnock alistas tugevuselt neljanda liiga meeskonna Elgin City 1:0. Kilmarnock mängis alates 37. minutist kümnekesi ja lõi mängu ainsa värava 90+3. minutil. Algkoosseisu kuulunud Schjönning-Larsen vahetati mõned minutid enne võiduväravat välja, kirjutab Soccernet.ee.

Kilmarnock on alagrupis kogunud kahe mänguga viis punkti. Kui Elgini üle normaalajal saadud võit andis kolm punkti, siis avamängus alistati esiliigas mängiv Raith pärast 0:0 lõppenud normaalaega penaltiseerias ja saadi kaks punkti.

Eesti koondise poolkaitsja Markus Soometsa koduklubi Start kaotas Norra kõrgliigas kodus 0:3 Rosenborgile. Soomets jälgis kohtumist pingilt. Kolmanda kaotuse järjest saanud Start on 14 mänguga kogunud seitse punkti ja asub 16 meeskonna konkurentsis viimasel kohal.