Müügile tulid piletid jalgpallikoondise Balti turniiri avamängule

Jalgpalli Balti turniir: Eesti - Fääri saared
Jalgpalli Balti turniir: Eesti - Fääri saared
Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub Balti turniiri avamängus 6. juunil kell 18 Pärnu Rannastaadionil Fääri saartega. Nelja koondise turniiril osalevad ka Läti ja Leedu.

Meeste koondis mängis viimati Pärnus ligi kümme aastat tagasi, kui 2016. aasta 31. augustil mindi maavõistlusmängus vastamisi Maltaga. Matš lõppes 1:1 viigiga ja Eesti tabamuse eest hoolitses toona pärnakas Sergei Zenjov.

6. juunil kohtuvad omavahel ka Läti ja Leedu ning Balti turniiri võitja selgub 9. juunil. Kui Eesti kohtub teises Balti turniiri mängus Leeduga, siis toimub matš 9. juunil A. Le Coq Arenal. Kui Eesti teine vastane on Läti, sõidetakse 9. juunil külla lõunanaabritele.

Eesti koondis on valitsev Balti turniiri tšempion, sest 2024. aasta turniiril alistati järjepanu Fääri saared ja Leedu.

Piletid Eesti ja Fääri saarte vahelisele mängule on müügil Piletilevis ja Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel.

Toimetaja: Anders Nõmm

