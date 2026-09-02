Naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks kontrollkohtumist

Eesti naiste jalgpallikoondist ootavad oktoobris ees kaks sõpruskohtumist, kui kodus võõrustatakse Tšehhi U-23 koondist ning võõrsil minnakse vastamisi Soome U-23-ga.

Esimene kohtumine toimub reedel, 9. oktoobril kell 19 A. Le Coq Arenal, kui Eestile sõidab külla Tšehhi U-23 koondis, vahendab jalgpalliliit. Samad naiskonnad läksid vastamisi ka tänavu aprillis Tšehhis, kui Eesti valmistus MM-valikmängudeks. Toonane kohtumine lõppes võõrustajate 4:0 võiduga.

Neli päeva hiljem, 13. oktoobril kohtub Eesti naiste koondis võõrsil Soome U-23 koondisega. Kohtumise algusaeg ja mängupaik on täpsustumisel.

Pärast oktoobrikuised mitteametlikke maavõistlusi ootab Eesti naiste koondist aasta lõpus ees kodune Balti turniir. Poolfinaalides kohtuvad laupäeval, 28. novembril Eesti ja Fääri saared ning Läti ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha kohtumine peetakse kolm päeva hiljem, teisipäeval, 1. detsembril. Täpne mängupaik ja kohtumiste algusajad on selgumisel ning Eesti Jalgpalli Liit avalikustab info esimesel võimalusel.