Vabaduse väljakule kerkivad kõigile avatud korvpalliplatsid

Tallinna Vabaduse väljakule rajatakse kolm 3x3 korvpalliväljakut, mis on kõigile huvilistele tasuta kasutamiseks avatud 4.–14. augustini. Ajutised väljakud annavad linlastele ja pealinna külalistele võimaluse mängida südalinnas korvpalli ning tuua sport igapäevase linnaruumi keskmesse.

"Vabaduse väljak on üks Tallinna erilisemaid paiku ja meil on hea meel, et saame inimestele pakkuda võimalust ka siin sportida. Just sellised omanäolised lahendused muudavad linnaruumi elavamaks ja kutsuvad inimesi liikuma," sõnas Tallinna spordi- ja kultuurivaldkonna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Korvpalliväljakud on avatud ööpäev läbi ning mängima pääseb elava järjekorra alusel. Lisaks paigaldab Tallinna linn platsidele korvpallidega täidetud pallikastid. Pallide kasutamine toimub põhimõttel: võta, mängi ja tagasta.

15. ja 16. augustil toimuvad Vabaduse väljakule rajatud platsidel 3x3 korvpalli Eesti meistrivõistlused.