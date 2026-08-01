VAATA OTSE | Jõelähtmel ootab ees Eesti golfi ajalooline nädalavahetus

Eesti golfi jaoks ajaloolisel nädalavahetusel on juba sündinud oluline tähis – Markus Varjun ja Kevin Christopher Jegers kindlustasid esimestena Eesti golfimängijatena koha HotelPlanner Touri etapil nädalavahetuse ringides.

Infortar Estonian Challenge on esimene Eestis peetav HotelPlanner Touri etapp. Euroopa profigolfi teise taseme sarja jõudmine Eestisse tähistab olulist sammu kohaliku golfi arengus: kokku 156 mängijat üle maailma võistlevad Jõelähtmel nii auhinnafondi kui ka võimaluse nimel liikuda edasi maailma tippu kuuluvale DP World Tourile.

HotelPlanner Touri hooaja 20 paremat teenivad pääsme Euroopa tipptasemel sarja, kus on oma karjääri alustanud mitmed maailma tuntud golfimängijad, sealhulgas major-turniiride võitjad ja Ryder Cupi mängijad.

Turniiri korraldamine Eestis sai võimalikuks tänu Eesti Golfi Liidu ja European Tour Groupi kolmeks aastaks sõlmitud koostöölepingule. Jõelähtme Sea Course'il peetav võistlus on esimene kolmest Eestis toimuvast HotelPlanner Touri etapist.