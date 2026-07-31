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Talviku ootamatust võimalusest: pean kiiresti kohanema

Motosport
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Motosport

Motokrossisõitja Jörgen-Matthias Talviku saab sel nädalavahetusel esmakordselt MM-sarjas kaasa teha tehasetiimi sõitjana. Eesmärgiks on kogu protsessi nautida.

Laupäeval algaval Lommeli MM-etapil avaneb Jörgen-Matthias Talviku jaoks uudne võimalus esindada tehasemeeskonda. Juuli keskel MM-etapil Suurbritannias sai Fantic Factory Racingu sõitja Alberto Forato vigastada stardikukkumises ning tiimipealik võttis uue etapi eel ühendust just Talvikuga.

"Ma tol hetkel juba magasin, sest pühapäeval oli meil varakult Tanel Leokiga trenni minek. Hommikul läksin jooksma ja vaatasin, et selline kõne on tulnud ja Jacky niisama ei helista. Nägin, et kvalifikatsioonisõitu nende sõitja ei sõitnud ja juba esmaspäeval helistas mulle tehasetiim. Sealt saime kõik diilid lukku ja poole päevaga pakkimine ja sellega kaasnev. Teisipäeva hommikul juba varakult teele siia Belgia poole," meenutas Talviku.

Maailma tugevamate motokrossi meeskondade hulka kuuluvas tiimis võimalus saada on eestlase jaoks unistuste täitumine. Etapi eesmärgiks on kogu protsessi nautida.

"Lommeli eesmärgid on eelkõige, kuna see on esimene võistlus ikkagi uue tsikliga ja uue tiimiga, siis teha oma asja täielikult. Kindlasti on väga palju uut minu jaoks, millega ma pean suhteliselt kiiresti kohanema. Trennipäevad on olnud head, tsikliga tunne on hea, et kui ma suudan oma asja teha ja nautida, siis on ka võimalik väga häid tulemusi teha," ütles Talviku.

Lommeli motokrossi MM-etapil sõidetakse laupäeval põhiklassis vabatreening, ajatreening ja kvalifikatsioonisõit, pühapäeval aga soojendussõit ning kaks põhisõitu.

Toimetaja: Henrik Laever

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