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Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

Kergejõustik
Kümnevõistluse Euroopa meister Johannes Erm 2024. aasta EM-i autasustamisel.
Kümnevõistluse Euroopa meister Johannes Erm 2024. aasta EM-i autasustamisel. Autor/allikas: Guntis Bērziņš
Kergejõustik

10.-16. augustini toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis esindab Eestit 20 sportlast.

Valitseva Euroopa meistrina tagas endale automaatse pääsu Birminghami kümnevõistleja Johannes Erm. Normitäitjatena sõidavad EM-ile kümnevõistlejad Karel Tilga ja Rasmus Roosleht, teivashüppaja Marleen Mülla ning odaviskaja Gedly Tugi.

Reitingusüsteemi kaudu tagasid endale pääsu Euroopa meistrivõistlustele sprinterid Ann Marii Kivikas ja Henri Sai, maratoonarid Liis-Grete Hussar, Karel Hussar ja Tiidrek Nurme, takistusjooksja Laura Maasik, 400 m tõkkejooksja Viola Hambidge, kõrgushüppaja Karmen Bruus, teivashüppajad Allika Inkeri Moser, Robert Kompus ja Henri Apri, kaugushüppaja Liisa-Maria Lusti, kolmikhüppaja Viktor Morozov, vasaraheitja Adam Kelly ning kümnevõistleja Risto Lillemets. Võistluste ajakavaga saab tutvuda SIIN.

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste otseülekandeid on võimalik jälgida ERR-i kanalites.

Toimetaja: Henrik Laever

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