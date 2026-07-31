Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

Valitseva Euroopa meistrina tagas endale automaatse pääsu Birminghami kümnevõistleja Johannes Erm. Normitäitjatena sõidavad EM-ile kümnevõistlejad Karel Tilga ja Rasmus Roosleht, teivashüppaja Marleen Mülla ning odaviskaja Gedly Tugi.

Reitingusüsteemi kaudu tagasid endale pääsu Euroopa meistrivõistlustele sprinterid Ann Marii Kivikas ja Henri Sai, maratoonarid Liis-Grete Hussar, Karel Hussar ja Tiidrek Nurme, takistusjooksja Laura Maasik, 400 m tõkkejooksja Viola Hambidge, kõrgushüppaja Karmen Bruus, teivashüppajad Allika Inkeri Moser, Robert Kompus ja Henri Apri, kaugushüppaja Liisa-Maria Lusti, kolmikhüppaja Viktor Morozov, vasaraheitja Adam Kelly ning kümnevõistleja Risto Lillemets. Võistluste ajakavaga saab tutvuda SIIN.

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste otseülekandeid on võimalik jälgida ERR-i kanalites.