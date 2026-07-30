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Lisaajal lagunenud Levadia langes Konverentsiliigast välja

Jalgpall
Jalgpalli Konverentsiliiga teine eelring: FCI Levadia - Göteborgi IFK.
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15 pilti
Jalgpall

Tallinna FCI Levadia kaotas jalgpalli Konverentsiliiga teise eelringi korduskohtumises koduväljakul 18-kordsele Rootsi meistrile Göteborgile 1:3 ja langes edasisest konkurentsist välja.

Levadia naasis võõrsil toimunud avamängust 2:1 võiduga. Kordusmängu dikteeris pigem Göteborg ning Levadia väravavaht Karl Andre Vallner pidi normaalajal kaks penaltit tõrjuma, et omasid edasipääsu lävel hoida. 57. minutil õnnestus siiski Göteborgil Vallner üle mängida ja 1:0 juhtima asuda.

Kuna normaalajal rohkem väravaid ei sündinud, siis jätkus edasipääseja välja selgitamine lisaajal, kus paraku Levadia lagunes. Adam Bergmark-Wiberg kasvatas lisaaja 3. minutil oma teise väravaga Göteborgi edu kaheväravaliseks ja kümme minutit hiljem saatis kolmanda palli Levadia võrku Saidou Alioum. Maksimilian Skvortsov lõi küll 120+1. minutil Levadia kasuks ühe värava tagasi, kuid rohkemaks aega ei jagunud.

Göteborg kohtub kolmandas eelringis kas Eesti koondislase Maksim Paskotši koduklubi Genti (Belgia) või Tšerkassõga (Ukraina). Selles paaris lõppes avamäng väravateta viigiga. Levadia jaoks on eurohooaeg läbi.

Kolmanda eelringi mängud on kavas 6. ja 13. augustil.

Toimetaja: Henrik Laever

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