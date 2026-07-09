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Levadia lustis eurosarjas viie väravaga

Jalgpall
Tallinna FCI Levadia.
Tallinna FCI Levadia. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Tallinna FCI Levadia alistas jalgpalli Euroopa Konverentsiliiga esimese eelringi avamängus võõrsil Walesi klubi Caernarfoni lausa 5:0.

Rasmus Peetson avas 15. minutil skoori ja esimese poolaja lõpul lõid külalised veel kaks väravat: 41. minutil tabas Joao Pedro ja esimesel üleminutil Mark Oliver Roosnupp.

Teise poola algusest möödus vaid paar minutit, kui Mihkel Ainsalu kurvastas kodumeeskonda juba neljandat korda. 64. minutil eksis Maximilian Skvortsov penaltil, aga sel hetkel oli Levadia saavutanud juba arvulise ülekaalu, sest Ben Nash sai punase kaardi.

Lõppseisu vormistas 79. minutil vaid mõni minut varem väljakule vahetatud ründaja Enock Otoo ja Levadia sai korduskohtumiseks üimalt mugava seisu.

Teist korda lähevad samad võistkonnad vastamisi neljapäeval, 16. juulil Tallinnas. Edu korral ootab teises eelringis Rootsi klubi Göteborgi IFK.

Toimetaja: Siim Boikov

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